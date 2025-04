Żółte ziarenka pomimo swej słodkości, nie tuczą, ale pomagają w odchudzaniu. Obecnie znamy około 200 odmian kukurydzy. W Polsce uprawia się słodką odmianę, która najlepiej smakuje we wrześniu.



Warto jeść kukurydzę gdyż ma niewiele kalorii (140 g kukurydzy to 123 kcal), ale jest bardzo sycąca. Kukurydza zawiera selen, witaminę E oraz witaminy z grupy B. Inne ważne składniki to żółte barwniki - luteina i zeaksantyna.

Dlaczego tak cenne są składniki kukurydzy?

Selen

To przeciwutleniacz, który wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego. Jego niedobór utrudnia obronę przed infekcjami. Jest to mikroelement wpływający na przedłużenie młodości.

Witamina E

To tzw. miotła wolnych rodników. Witamina ta odpowiada za prawidłowy rozwój mięśni i zapobiega utlenianiu kwasów tłuszczowych.

Witamina B3

Reguluje poziom cholesterolu we krwi. Jedzenie kukurydzy zmniejsza ryzyko chorób serca. Według badań spożywanie kukurydzy obniża poziom cholesterolu o 22 %. Witamina ta ma dobroczynny wpływ na stan skóry oraz włosów.

Luteina i zeaksantyna

Są to karotenoidy, które ochraniają procesy widzenia przed ich degeneracją. Luteina zapobiega zwyrodnieniu plamki związanemu z wiekiem (AMD)- choroby nasilającej się po 50. roku życia. Luteina odgrywa ważną rolę w profilaktyce zaćmy.

Kukurydza jest przyjacielem w odchudzaniu. To błonnik w niej zawarty wspomaga odchudzanie. Wynika to z tego, że pod wpływem wody zwiększa swoją objętość od 4 do 6 razy i wypełnia żołądek, dając uczucie sytości. Błonnik zmniejsza ryzyko hemoroidów i zapalenia uchyłków okrężnicy-małych uwypukleń błony śluzowej jelita grubego. Kto cierpi na reumatyzm i zapalenie dróg moczowych powinien pic napar z brązowych nitkowatych pasemek, które są między liśćmi a ziarnami.

Najlepiej kupować kolby owinięte liśćmi, które są jednolicie wybarwione. Kupioną kukurydzę można przechowywać w lodówce do 2 dni. Po dłuższym czasie straci słodki smak.

Zachęcamy do przygotowania kukurydzy z grilla (po meksykańsku):

Składniki:

4 kolby kukurydzy,

1 limonka,

liście sałaty,

serek typu feta,

oliwa z oliwek,

pieprz cayenne.

Etapy przygotowania:

Kukurydzę nadziej na szpatułki do szaszłyków. Ser pokrój na drobne kawałeczki. kolby kukurydzy posmaruj oliwą i obtocz w serze. Posyp pieprzem. Kukurydzę piecz na grillu około 10 minut. Obracaj ją by się równo zarumieniła. Upieczone kukurydze ułóż na liściach sałaty. na koniec skrop je sokiem z limonki.

Smacznego!

Źródło:

Samo zdrowie nr 9/119, Nasze zdrowie Nr3, "Co nam szkodzi a co nie?" Readers Digest