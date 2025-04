Kuracja wodą radonową - czy dla każdego?

Wody radonowe to wody mineralne, w których zawarty jest radon. Już sama myśl o pierwiastku promieniotwórczym wywołuje strach a co dopiero kąpiel w wodzie radonowej.

Jednak nie należy się obawiać, ponieważ badania kliniczne potwierdzają lecznicze zalety wody o niskim stężeniu radonu. Kto może skorzystać z dobrodziejstw wody radonowej? Komu lekarz pod żadnym pozorem nie zezwoli kąpać się w wodzie radonowej?

Reklama

Fot. Depositphotos



Kuracja wodami radonowymi jest zalecana osobom, które borykają się z:

dną moczanową,

łuszczycą,

wypryskiem zawodowym,

astmą oskrzelową,

miażdżycą tętnic,

reumatoidalnym zapaleniem stawów,

zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa,

niepłodnością męską.

Kąpiele radonowe zaleca się również u osób po operacjach kręgosłupa oraz po urazach nerwów obwodowych. Zespoły bólowe kręgosłupa oraz nerwobóle to kolejne dolegliwości, w których pomoc może przynieść woda radonowa.

Woda radonowa wykorzystywana jest również do inhalacji oraz do picia. U osób, które piją wodę radonową można zauważyć obniżenie poziomu cukru we krwi oraz pobudzoną perystaltykę jelit.

By pobudzić przepływ krwi w tkankach wystarczy kąpać się w wodzie radonowej o temperaturze 28,6 stopnia C przez kilkanaście minut.

Dobroczynne działanie wody radonowej

obniża stężenie LDL (tzw. zły cholesterol),

poprawia ruchliwość plemników,

powoduje wzrost liczby plemników,

poprawia elastyczność skóry i powoduje szybsza regenerację naskórka,

powoduje wzrost hemoglobiny,

obniża ciśnienie krwi,

ułatwia zrastanie się kości,

zapobiega powstawaniu zakrzepów,

działa przeciwbólowo,

pozytywnie wpływa na czynność wydzielniczą kory nadnerczy,

działa przeciwalergicznie i przeciwświądowo.

Mimo wielu zalet z kąpieli w wodzie radonowej nie mogą korzystać dzieci, osoby chore na nowotwory a także osoby osłabione z powodu ostrych stanów chorobowych.

Gdzie można się kąpać w wodzie radonowej?

Największy radonowy kurort w Europie to Lądek Zdrój. To właśnie tam w 1904 roku zostało odkryte źródło wody radonowej. Kuracje radonem prowadzi się także w Świeradowie oraz Czerniawie Zdrój.

Reklama

Pamiętaj! Każda kuracja wodą radonową wymaga zgody lekarza.