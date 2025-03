Okłady z soli należą do najbardziej polecanych domowych sposobów na zatoki. Sprawdzą się na różne problemy z zatokami. Kłopoty zaczynają się, gdy drogi oddechowe przestają prawidłowo funkcjonować, np. z powodu przeziębienia. Wirusy podrażniają błonę śluzową pokrywającą wnętrze nosa i zatok. Zaczyna ona wówczas produkować wydzielinę zatrzymującą zarazki. W ten sposób organizm próbuje je zablokować, tak by nie wniknęły w głąb układu oddechowego. Obrzęknięta błona śluzowa zaczyna jednak utrudniać swobodny przepływ powietrza do zatok.

Jeśli masz zatkany nos i nie możesz swobodnie oddychać, to sygnał, że ujście zatok zamyka się, a produkowana przez błonę śluzową wydzielina nie może z nich wypłynąć. Wypełnia i rozpiera zatoki, co wywołuje ból głowy, a po jakimś czasie dochodzi w niej do rozwoju bakterii. Żeby do tego nie dopuścić, trzeba przerwać ten proces. Jest na to rada. Wystarczy, że masz w domu zwykłą sól, a możesz już zacząć działać!

Okłady z soli na zatoki - na co pomagają?

Okłady z soli mają szeroki zakres korzystnych właściwości przy problemach z zatokami.

Ciepła sól rozluźnia zalegającą wydzielinę , zmniejsza napięcie mięśni i łagodzi ból. Działa rozkurczowo .

, zmniejsza napięcie mięśni i łagodzi ból. . Okłady z soli poprawiają krążenie , a dzięki temu również dostarczanie ważnych elementów układu odpornościowego do miejsca, gdzie rozwinęła się choroba.

, a dzięki temu również dostarczanie ważnych elementów układu odpornościowego do miejsca, gdzie rozwinęła się choroba. Podgrzana sól może również zmniejszać obrzęk błony śluzowej zatok i nosa, a dzięki temu jej stosowanie w formie kompresu ułatwia oddychanie .

zatok i nosa, a dzięki temu jej stosowanie w formie kompresu . Sól zawiera składniki mineralne , które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie zatok.

, które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie zatok. Okłady z soli pomagają się zrelaksować, odprężyć i złagodzić ból głowy, który często towarzyszy chorym zatokom.

Jeśli po kilku dniach (3-5) samodzielnego leczenia, nie widzisz poprawy lub wydzielina z nosa zmieniła się z przezroczystej na ropną, pojawiła się gorączka, ból głowy w okolicach nasady nosa, skroni, czoła, potylicy (czasami bolą nawet twarz i zęby), koniecznie idź do lekarza.

