Przepisy na ziołowe kuracje gromadzone są od ponad 6 tysięcy lat. Przez cały czas sztab zielarzy testuje i ulepsza ziołowe mieszanki. W efekcie powstał gigantyczny zbiór receptur. Niektóre są tak skomplikowane, że zamiast mozolnie zbierać i odtwarzać składniki, lepiej kupić gotową kombinację w aptece lub sklepie zielarskim. Oto kilka mieszanek, które możesz przygotować w domu. Zanim je zastosujesz, skonsultuj się z lekarzem.

Napar na zdrowy sen

Weź dwie szyszki chmielu. Utłucz je lub zmiel. Zalej filiżanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 minut. Wypij przed snem.

Podobnie działają także wyciąg z kozłka lekarskiego (waleriany), napar z melisy, kąpiel z dodatkiem olejku z kwiatu pomarańczy gorzkiej.

Odchudzająca mikstura

Wymieszaj łyżeczkę soku z cytryny, 2 łyżeczki liści winorośli, 2 i 1/2 łyżeczki liści czarnej porzeczki i 5 łyżeczek pokrzywy zwyczajnej. Łyżkę ziół zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 15 minut. Pij 3 razy dziennie.

Eliksir wzmagający popęd seksualny

Wymieszaj 2 łyżeczki sproszkowanej kory cynamonu z 2 łyżeczkami zmiażdżonego lub zmielonego kłącza imbiru, łyżeczką zmielonego kardamonu i 1/2 łyżeczki gwiazdek anyżu. Odmierz łyżeczkę, zalej 1/2 szklanki wrzątku i przykryj na kwadrans. Pij dwa razy dziennie.

Podobnie działają także wyciągi z guarany i żeń-szenia. Po konsultacji z lekarzem można zażywać nalewkę z kory brazylijskiego krzewu muira puama (tzw. drzewo potencji) lub ziela buzdyganka ziemnego – rośliny uchodzącej w Chinach za jeden ze skuteczniejszych afrodyzjaków dla mężczyzn.

Kąpiel łagodząca migrenę

Do żaroodpornego naczynia wsyp po garści liści melisy i kwiatów lawendy. Zalej zioła litrem wrzątku, przykryj i poczekaj 15 minut. Przecedź. Wlej napar do wanny do połowy napełnionej wodą. Zanurz się w kąpieli na kwadrans. Nie spłukuj ciała, a jedynie je wytrzyj.

Podobnie działają także nalewka z nasion czarnuszki siewnej, napar z szałwii i chmielu, wyciąg

z karczocha zwyczajnego, kozłka lekarskiego i krwawnika pospolitego.

Napój na kaszel

Wrzuć do garnka 2 goździki, łyżeczkę rozdrobnionej kory cynamonu i łyżeczkę ziela tymianku.

Gotuj pod przykryciem 3–4 minuty i odstaw na kwadrans. Pij rano i w południe po pół szklanki. Do każdej porcji dodaj łyżkę soku z cytryny i miód.

Podobnie działają także napar z ziela prawoślazu i hyzopu, pączków sosny i odwar z anyżu.

Na pamięć i koncentrację

Łyżeczkę suszonych liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba) zalej filiżanką wrzątku. Przykryj i odstaw na 10 minut. Pij trzy razy dziennie.

Podobnie działają także ziarna soi, czosnek, olej z kiełków pszenicy.

Jak przygotować:

Napar – łyżeczkę suszonych ziół zalać szklanką wrzątku. Przykryć i poczekać 10 minut.

Odwar – robi się z kory, owoców, nasion i korzeni. Składniki rozdrobnić, zalać zimną wodą (1,5 szklanki na łyżkę suszu). Gotować na wolnym ogniu przez 20 minut od momentu wrzenia. Odcedzić.

Kąpiel leczniczą – wannę napełnić do połowy wodą i wlać 2 litry naparu lub odwaru albo 8–10 kropli olejku eterycznego.

Kilka pytań o kurację

1. Czy zioła można przedawkować?

W prawidłowo przygotowanym naparze jest tak niskie stężenie substancji czynnych, że przedawkowanie nie grozi. Ponieważ organizm przyzwyczaja się do zażywanej dawki, kurację należy prowadzić przez najwyżej 3 tygodnie i wznowić po dwóch miesiącach.

2. Czy podczas kuracji wolno brać leki?

Tak, ale tylko w porozumieniu z lekarzem. Niektóre zioła mogą wzmacniać lub osłabiać działanie leków. Uwaga! Konsultacja jest konieczna, jeśli masz zamiar podawać zioła dzieciom, zażywać je w trakcie ciąży i karmienia oraz przed zabiegami chirurgicznymi.

3. Gdzie powinno się kupować zioła?

Tylko w aptekach i sklepach zielarskich! Masz wtedy pewność, że rośliny pochodzą z kontrolowanych plantacji, a w ich składzie nie znajdują się chwasty czy rośliny trujące.

Anna Sady