Spis treści:

Bluszczyk kurdybanek (łac. Glechoma hederacea), inaczej bluszczyk pospolity, ziemny lub zwyczajny (nie mylić z bluszczem), to roślina lecznicza należąca do rodziny jasnotowatych (podobnie jak mięta i szałwia), uprawiana jako roślina okrywowa. Pospolicie występuje w całej Polsce. Kwitnie od kwietnia do czerwca, pokrywając się niebieskofioletowymi drobnymi kwiatami. Bluszczyk kurdybanek jest stosowany też jako przyprawa. Listki można dodawać do mięs i sałatek. Ma lekko gorzki smak.

Zanim bluszczyk kurdybanek stał się popularną rośliną leczniczą, w Anglii stosowany był do wyrobu piwa (był poprzednikiem chmielu). Niegdyś wierzono też, że ma czarodziejską moc, a jego bukiety, noszone przy ubraniu, chronią przed złem. Noszenie kurdybankowych wieńców przez czarownice, pomagało im ponoć przepowiadać przyszłość. Z bardziej przyziemnych rzeczy – kurdybanek jest rośliną uwielbianą przez pszczoły, dzięki którym możemy cieszyć się pysznym, jasnożółtym miodem z bluszczyka kurdybanka.

Surowcem stosowanym w ziołolecznictwie są nadziemne części rośliny. Działanie terapeutyczne bluszczyka kurdybanka wynika z zawartości bioaktywnych związków: terpenoidów, flawonoidów, kwasów fenolowych, alkaloidów i olejków eterycznych.

Uważa się, że kurdybanek ma właściwości:

Tradycyjne zastosowania lecznicze rośliny to:

Część z działań leczniczych rośliny potwierdzają naukowcy. Dowiedziono, że aktywność przeciwutleniająca ekstraktu z kurdybanka jest znacznie wyższa niż witaminy C. Badanie na szczurach wykazało działanie ochronne ekstraktu wodnego z G. hederacea przed cholestatycznymi uszkodzeniami wątroby. Naukowcy potwierdzili również działanie przeciwbakteryjne wobec 14 gatunków bakterii, a także właściwości przeciwzapalne. Jednocześnie wiele wskazuje na to, że ekstrakt z kurdybanka jest bezpieczny i nietoksyczny.

Kurdybanek działa bakteriobójczo i uszczelnia ściany naczyń włosowatych. To właśnie dzięki temu, wzmacnia nasz organizm i poprawia odporność. Łagodzi także objawy przeziębienia, w tym chociażby katar, i pomaga szybciej wrócić do zdrowia. Działa wspomagająco również przy wszelkich zapaleniach górnych dróg oddechowych, a nawet astmie. Warto więc korzystać z jego właściwości szczególnie, by wzmocnić organizm i zminimalizować osłabienie po zimie.

Ziele kurdybanka sprzyja również tym, którzy chcą zadbać o sylwetkę – zwiększa wydzielanie soku trawiennego i ułatwia wchłanianie składników pokarmowych, poprawiając tym samym przemianę materii. Oprócz tego neutralizuje tę szkodliwą część bakterii w przewodzie pokarmowym oraz uboczne produkty metabolizmu. Utrudnia wchłanianie sztucznych substancji chemicznych, chroniąc tym samym wątrobę. Dzięki niemu pozbędziemy się zaburzeń oraz dolegliwości związanych z trawieniem.

Co więcej, kurdybanek działa moczopędnie, oczyszcza nerki z toksyn i usuwa nadmiar wody z organizmu. Tym samym pozwala zadbać o cerę i pozbyć się uciążliwych obrzęków.

Przeczytaj: Kurdybanek na odchudzanie

Najprostszym sposobem przyrządzenia bluszczyku kurdybanka jest oczywiście napar. Wystarczy łyżeczkę suszonego ziela kurdybanka zalać wrzątkiem i zostawić na ok. 10 minut pod przykryciem. Doskonale smakuje z odrobiną miodu lub domowego syropu z mniszka lekarskiego. Świetnym pomysłem jest też nalewka z bluszczyka kurdybanka, która wzmocni odporność. Warto popijać ją również wieczorem, w przeddzień ważnych spotkań i wystąpień. Nalewka poprawi koncentrację, wzmocni układ nerwowy i zregeneruje organizm, dzięki czemu złagodzi tremę i napięcie.

Poniżej znajdziesz przepis na nalewkę według receptury mgr Stefanii Korżawskiej, autorki licznych książek na temat ziołolecznictwa.

Składniki na nalewkę:

Kurdybanek wsyp do słoika, zalej wódką i szczelnie zamknij. Pozostaw na 10 dni, każdego dnia lekko wstrząsaj. Pij 1-2 łyżeczki dziennie w kieliszku ciepłej wody. W stanach osłabienia organizmu dawkę można zwiększyć do 3 razy dziennie po łyżce.

Stosowanie bluszczyku kurdybanka w niewielkich ilościach jest na ogół bezpieczne i nie powoduje skutków ubocznych. W dużych dawkach roślina może działać toksycznie na wątrobę, podrażniać nerki i drogi pokarmowe.

Zauważono, że kurdybanek podawany w dużych ilościach koniom działał na nie toksycznie. Wywoływał objawy zatrucia: pocenie się, ślinienie, trudności w oddychaniu, rozszerzenie źrenic. Zwierzęta na ogół unikają zjadania tej rośliny ze względu na jej gorzki smak.

Bluszczyku kurdybanka nie powinny przyjmować kobiety w ciąży, gdyż roślina nie jest dobrze zbadana. Przeciwwskazaniami do spożywania bluszczyku kurdybanka są również:

Zanim kurdybanek pojawi się na łąkach i polach, przez cały rok możemy korzystać z jego właściwości, stosując ususzone listki. Należy zwracać uwagę na ekologiczny certyfikat, mamy wtedy pewność, że roślina rosła na czystych terenach, z dala od ruchliwych dróg i obszarów nawożonych chemicznie. Listki kurdybanka sprawdzą się jako wspomaganie wiosennego oczyszczania naszych organizmów.

Kurdybanek jest często mylony z bluszczem, jasnotą różową lub purpurową. Są to rośliny bardzo podobne, ale zwłaszcza w przypadku bluszczu lepiej się nie pomylić, gdyż jest to gatunek trujący. Jak uniknąć błędu? Należy pamiętać, że bluszczyk jest rośliną okrywową, czyli nisko rosnącą rośliną tworzącą gęste i zwarte runo. Bluszcz to roślina pnąca. Jasnota ma większe niż kurdybanek liście, podobne do liści pokrzywy.