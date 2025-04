Spis treści:

Rwa kulszowa, nazywana także radikulopatią lędźwiową, jest to zespół bólowy dolnej części kręgosłupa, wynikający ze zmian w obrębie korzeni rdzeniowych tworzących nerw kulszowy. Nerw kulszowy tworzą korzenie nerwowe, które wychodzą z dolnej części splotu nerwów z rdzenia kręgowego w dolnym odcinku kręgosłupa. Ucisk na któryś z korzeni lub nerw kulszowy powoduje charakterystyczny ból promieniujący do nogi. Rwa kulszowa jest częstą przypadłością.

Główną przyczyną rwy kulszowej jest przepuklina krążka międzykręgowego, w rezultacie której dochodzi do ucisku korzenia nerwowego. Prowadzić do niej mogą dyskopatia, ale przede wszystkim zmiany zwyrodnieniowe. W rzadkich przypadkach choroba rozwija się w wyniku ucisku guza.

Na rozwinięcie się rwy kulszowej mogą wpływać takie czynniki jak przeciążenie, brak ruchu, narażenie na wibracje (ryzyko zawodowe), a także nadużywanie alkoholu i palenie papierosów.

Podstawą leczenia jest przyjmowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych - doustnie, miejscowo, a przy cięższych objawach - w postaci zastrzyków. Bardzo zaawansowane zmiany wymagają operacji. W leczeniu rwy kulszowej skuteczne mogą być metody medycyny naturalnej.

Kurkuma, inaczej ostryż długi, to roślina ceniona ze względu na silny, korzystny wpływ na zdrowie. Kurkuma nie tylko hamuje odpowiedź zapalną organizmu, ale też pełni rolę tzw. wymiatacza wolnych rodników, co oznacza, że zapobiega uszkodzeniom komórek powodowanym przez stres oksydacyjny. Kurkuma może być wykorzystywana do leczenia:

Kurkumę poleca się również w przypadku rwy kulszowej. Może zmniejszyć ból i stan zapalny w dolnym odcinku pleców.

Kurkuma może być stosowana na rwę kulszową z powodzeniem. Wynika to przede wszystkim z jej działania przeciwzapalnego, przeciwbólowego i przeciwutleniającego. Kurkumina, czyli główny aktywny składnik kurkumy, działa na różne komórki oraz szlaki sygnałowe w organizmie.

W badaniu chińsko-amerykańskiego zespołu naukowców (publikacja w European Cells and Materials) przedstawiono, że kurkumina stanowi potencjalną silną terapię w leczeniu rwy kulszowej. Według autorów kurkumina skutecznie hamowała neurozapalenie uruchamiane przez TNF-alfa (cytokina związana ze stanem zapalnym) i produkcję wolnych rodników. Poza tym zwiększała uwalnianie enzymów działających antyoksydacyjnie w komórkach nerwowych. Te i inne mechanizmy powodują, że składnik kurkumy może zmniejszać stan zapalny i ból w przypadku rwy kulszowej. Naukowcy podsumowali, że wyniki ich badań są podstawą do tego, aby stosować ten „naturalnie występujący nietoksyczny środek” w leczeniu rwy kulszowej.

Jest wiele badań, które dowodzą, że kurkuma hamuje stan zapalny i chroni komórki przed uszkodzeniem. Wynika z nich również, że kurkumina może być równie skuteczna jak niektóre leki przeciwzapalne, a jednocześnie ma nieporównywalnie mniej możliwych skutków ubocznych.

W badaniach testowano różne sposoby podawania związków kurkumy: doustnie, miejscowo, ale też bezpośrednio we wstrzyknięciach. Niestety kurkumina nie jest na razie zalecana w standardowym leczeniu rwy kulszowej. Można jednak stosować ją dodatkowo, np. w formie suplementów. Jeśli wybieramy suplement, to powinien on zawierać związek zwiększający przyswajalność kurkuminy, np. piperynę.

Jak możesz samemu stosować kurkumę na rwę kulszową? 1 łyżeczkę sproszkowanej kurkumy lub świeżego korzenia możesz dodać do szklanki wody i wypijać 2 razy dziennie. Użyj szczypty czarnego pieprzu, aby poprawić przyswajalność kurkuminy. Możesz też dodać miód i cytrynę. Inną opcją jest pasta z kurkumy - 2 łyżki kurkumy zmieszaj z pieprzem i miodem, a następnie wsmarowuj w bolące miejsce lub stosuj w formie okładów.

Kurkuma to substancja uznana za Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) za bezpieczną i nietoksyczną. Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dopuszczalne dzienne spożycie kurkuminy wynosi do 3 mg/ kg masy ciała. Niektóre źródła podają, że dawka 500-2000 mg kurkuminy dziennie również jest bezpieczna. Istnieją doniesienia wskazujące, że spożycie nawet 12 g kurkuminy w ciągu doby nie powodowało skutków ubocznych.

Dobrze pamiętać, że w dużych ilościach kurkuma może powodować problemy żołądkowo-jelitowe.