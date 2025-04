Spis treści:

Kurkuma (łac. Curcuma longa), inaczej ostryż długi, jest rośliną w charakterystycznym żółtym kolorze (nadaje go kurkumina) o zastosowaniu kulinarnym i leczniczym. Należy do rodziny imbirowatych.

Kurkuma jest jedną z najzdrowszych przypraw na świecie. Ma właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe.

Badania dowodzą, że kurkuma stosowana regularnie:

Korzystne działanie kurkumy na stawy zostało potwierdzone w wielu badaniach naukowych. Wynika z nich, że roślina łagodzi objawy związane ze zwyrodnieniem stawów lub reumatoidalnym zapaleniem stawów, takie jak ból stawów oraz obniżenie sprawności fizycznej. W badaniach porównywano efekty stosowania kurkumy zarówno z typowym leczeniem przeciwzapalnym, jak i placebo. Efekty są obiecujące.

Dobroczynne działanie to wynik przeciwzapalnych i przeciwutleniających właściwości. Kurkuma jako silny przeciwutleniacz neutralizuje nadmiar wolnych rodników, które mogą mieć związek z chorobami stawów.

Analiza 10 badań dotyczących działania kurkumy na stawy (związek podawano w formie suplementów lub ekstraktu) wykazała, że roślina jest skuteczniejsza w zmniejszaniu bólu niż placebo i podobnie skuteczna co leczenie farmakologiczne. Praca ukazała się w British Medical Journal.

W innej metaanalizie naukowcy doszli do wniosków, że ekstrakt z kurkumy jest skuteczny w leczeniu zapalenia stawów. Chociaż uznano, że prace miały swoje ograniczenia, takie jak np. mała liczba badanych osób.

Z kolei indyjskie badanie opublikowane w bazie BMC wskazuje, że zawarta w kurkumie kurkumina łagodzi ból w chorobie zwyrodnieniowej stawów podobnie skutecznie jak diklofenak (niesteroidowy lek przeciwzapalny). Badani przyjmowali 500 mg kurkuminy trzy razy dziennie. Prawie wszyscy (94%) odczuli ponad 50% poprawę wyrażoną złagodzeniem objawów zapalenia stawów.

Co istotne, kurkumina była lepiej tolerowana niż leki, ponieważ zgłaszano w tym przypadku mniej działań niepożądanych w porównaniu z lekiem przeciwzapalnym.

W jednym z badań na szczurach z zapaleniem stawów udało się ustalić, że podawanie ekstraktu z kurkumy zatrzymało zmiany zwyrodnieniowe kości i stawów.

Kurkumę na stawy można stosować w formie przyprawy jako składnik codziennej diety. Jednak trzeba pamiętać, że jej przyswajanie przez organizm jest ograniczone. Dlatego kurkumę powinniśmy spożywać z tłuszczami, olejami oraz zmielonym pieprzem. Te składniki poprawiają jej biodostępność. Przykładowo zawarta w pieprzu piperyna poprawia wchłanianie kurkuminy aż o 2000%.

Kurkumę na stawy można stosować w formie suplementów ( tabletek, kapsułek lub ekstraktu). Najlepiej z dodatkami ułatwiającymi jej przyswajanie, jak piperyna. Związek aktywny kurkumy, czyli kurkumina, stanowi jedynie 3-5% przyprawy, dlatego niektórzy zalecają przyjmowanie skoncentrowanych związków. W kurkumie zawarte są również inne poza kurkuminą związki przeciwzapalne, które pomagają w chorobach stawów, np. demetoksykurkumina i bisdemetoksykurkumina.

Kurkumę na stawy można stosować w formie preparatów miejscowych, np. kremu, żelu lub sporządzonej w domu pasty.

Europejska Agencja Leków (EMA) w leczeniu zapalenia stawów zaleca przyjmowanie kurkumy w dawce 8–60 g 3 razy dziennie (doustnie świeżego kłącza) lub 400–600 mg kurkuminy 3 razy dziennie.

Z kolei zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności wartość dopuszczalnego dziennego spożycia kurkuminy wynosi 0-3 mg/kg masy ciała. Przy czym w różnych badaniach nawet wysokie dawki kurkuminy (do 8000 mg/dzień) z reguły były dobrze tolerowane przez organizm i bezpieczne dla zdrowia.

Kurkuma jest uznana za roślinę bezpieczną dla człowieka i nietoksyczną w dawkach terapeutycznych.

W dużych ilościach kurkuma może szkodzić nerkom, ponieważ z powodu podnoszenia poziomu szczawianu w moczu zwiększa ryzyko powstania kamieni w drogach moczowych. Inne możliwe skutki uboczne to:

Na suplementy z kurkumą powinny uważać kobiety w ciąży, gdyż składnik ten zwiększa czynność skurczową macicy i może prowadzić do przedwczesnego porodu.

Warto też dodać, że pojawiły się doniesienia o zanieczyszczeniu kurkumy ołowiem. Jeśli więc zdecydujemy się na suplementy, wybierajmy te jak najlepiej skontrolowane.

To, co może być uznane za skutek uboczny w przypadku ludzi bardzo szczupłych, to fakt, że przyjmowanie kurkuminy może powodować utratę masy ciała (nawet 2% wagi w ciągu 4 tygodni).

Kurkuma może też wpływać na działanie innych leków. Trzeba uważać, gdy stosowane są leki rozrzedzające krew, leki na serce, chemioterapia, antydepresanty, antybiotyki oraz leki przeciwhistaminowe (przeciwalergiczne). Lepiej unikać spożywania kurkumy razem z tymi lekami.