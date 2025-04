Wystarczy nie więcej niż kwadrans dziennie, by poprawić ogólną kondycję, wzmocnić odporność, pobudzić krążenie krwi. Sprawdź, co dobrego dla siebie możesz zrobić w tak krótkim czasie!



Napój piękności

Wypij na czczo szklankę ciepłej wody z sokiem z cytryny. Napój pobudza do pracy wątrobę, działa odtruwająco, przyspiesza przemianę materii.

Reklama

Rozmaryn dla biustu

Zalej dwie łyżki świeżego albo suszonego rozmarynu, szklanką wrzątku, ostudź. Gazikiem namoczonym w naparze przecieraj piersi codziennie po kąpieli, a poprawisz ich jędrność.

Automasaż relaksujący

Uciskaj kilka razy kciukiem kolejno każde z trzech miejsc: punkt pośrodku odcinka między końcem nosa a górną wargą, punkt między wewnętrzną kostką, a ścięgnem Achillesa, punkt na zewnętrznym brzegu dłoni, obok małego palca (w miejscu, gdzie wybrzusza się skóra, gdy zaciskamy dłoń w pięść).

Kakaowy koktajl

W szklance ciepłego mleka rozpuść dwa kawałki gorzkiej czekolady. Pij na noc. Napój ten zawiera dużo przeciwnowotworowych antyoksydantów.

Ćwiczenie rozluźniające

Wyprostuj ręce w bok, napinaj mięśnie tak, jakbyś chciała przesunąć ramiona do tyłu (powinny pozostawać w miejscu). Ćwiczenie rozluźnia mięśnie karku, łagodzi ból kręgosłupa.

Powrót wiosny

Zrób jedno z dwóch ćwiczeń. Pobudzają one krążenie krwi i system immunologiczny, usuwają blokady energetyczne. Szybko odczujesz ich pozytywne skutki.

Ćwiczenie pierwsze

1. Stań prosto ze złączonymi nogami, tak by kostki się stykały. Ręce opuść luźno wzdłuż ciała. Patrz przed siebie.

2. Połóż ręce na biodrach (kciuki skierowane do tyłu). Ugnij kolana. Gdy poczujesz ciężar ciała na całych stopach, odepchnij się, unieś pięty, ściągając pośladki. Wytrzymaj chwilę i opuść pięty. Powtórz 8 razy.

Ćwiczenie drugie

1. Stań w pozycji nr 1 z pierwszego ćwiczenia.

2. Powoli podnieś dłonie i złóż je na piersi jak do modlitwy, ugnij kolana.

3. Powoli przesuń dłonie w lewo, najdalej jak możesz. Jednocześnie wysuń w prawo biodra i kolana. Potem wróć do pozycji wyjściowej i w drugą stronę zrób wszystko. Powtórz 8 razy, na zmianę w prawo i w lewo.

Masaż głowy

Przez 30 sekund lekko naciskaj palcami skórę głowy i nieco „przesuwaj ją” okrężnymi ruchami (palce pozostają w tym samym miejscu). Kilka razy zmień ułożenie palców i powtórz masaż. Wskazany jest przed myciem włosów. Pobudza mikrokrążenie, przygotowuje skórę na przyjęcie kosmetyków.

Ćwiczenie oddechowe

Wzmacnia system immunologiczny, przyspiesza usuwanie toksyn, obniża ciśnienie.

1. Otwórz okno. Połóż się płasko na plecach, z głową na poduszce. Zamknij oczy, rozluźnij szczęki, zacznij rytmicznie oddychać.

2. Połóż rękę na brzuchu, poniżej mostka. Rozluźnij mięśnie.

3. Powoli wciągnij powietrze nosem, tak głęboko, jak potrafisz. Ręka na brzuchu musi unieść się podczas wdechu.

4. Spokojnie wydychaj powietrze przez usta lub nos. Ręka na brzuchu opada przy wydechu.

5. Powtarzaj przez kilka minut. Na koniec rozluźnij ręce i ramiona.

Ciepło-zimno

Weź krótki, 2-minutowy ciepły prysznic, potem przez minutę wytrzymaj pod chłodną wodą. Czynność powtórz kilkakrotnie, zakończ zimnym prysznicem. To łatwy sposób na hartowanie organizmu. Jeśli przyzwyczaisz go do zimna, lepiej będziesz znosić niskie temperatury i będziesz mniej narażona na przeziębienia. Hartowanie pobudza także krążenie krwi, wzmacnia serce, zwiększa wydolność organizmu, poprawia przemianę materii i odporność na stres.

Kąpiel uspokajająca

Wlej do wanny (pod strumień gorącej wody) 15 kropel olejku lawendowego, rozpuszczonego w łyżce wódki. Dodaj 1/2 szklanki soli kuchennej. Poleż w kąpieli 15 minut i dokładnie opłucz całe ciało. Połóż się do łóżka. Sen przyjdzie natychmiast. Do przygotowania kąpieli możesz użyć również olejku z bergamotki, paczuli lub róży.

Żucie oleju

Pół godziny przed śniadaniem weź do ust łyżkę oleju słonecznikowego i powoli przemieszczaj go w ustach, nie połykając. Po 15 minutach wypluj go, wypłucz usta i umyj zęby. To sposób na poprawę samopoczucia i złagodzenie dolegliwości towarzyszących infekcjom jamy ustnej.

Energetyczny koktajl w 5 minut

Działa pobudzająco, ale nie powoduje rozdrażnienia, bezsenności i kołatania serca, zatem możesz go sobie przygotować nawet wieczorem, np. gdy planujesz jeszcze pracować w domu.

Sposób przygotowania: 1/2 szklanki podzielonego na cząstki grejpfruta, 1/2 szklanki mocnej zimnej herbaty Earl Grey, 1/2 szklanki soku pomarańczowego i 2 pokruszone kostki lodu zmiksuj na gładką masę. Rozlej do szklaneczek. Możesz ozdobić listkami mięty.

Chwila dla oczu

Gdy po pracy przy komputerze bolą Cię oczy, zamknij je i bardzo delikatnie uciskaj palcami powieki. Oddychaj głęboko i powoli, jednocześnie wyobrażając sobie czarny ekran. Ćwicz tak kilka minut.

Reklama

Ewa Awdziejczyk