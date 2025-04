Trochę fizyki



Terapia kwantowa wykorzystuje do leczenia naturalne pola elektromagnetyczne.

Kwant energii to najmniejsza porcja energii jaką pochłania lub przekazuje układ (np. atom z fotonem). W przeciwieństwie do fizyki klasycznej, w mechanice kwantowej mikroukłady wymieniają energię tylko w określonej wielkości. Albert Einstein odkrył, że promieniowanie elektromagnetyczne również jest wysyłane i pochłaniane w konkretnych porcjach (kwantach) energii.

Promieniowanie elektromagnetyczne to wzajemnie wywoływanie pola elektrycznego i pola magnetycznego. Właściwość każdej fali zależy od jej długości. Wyróżniamy kilka rodzajów promieniowania elektromagnetycznego i rożnej długości fali.

Należą do nich:

mikrofale,

podczerwień,

światło,

fale radiowe,

promieniowanie rentgenowskie,

gamma,

ultrafiolet.

Aparat do kwantoterapii wykorzystuje:

impulsowe laserowe promieniowanie fal podczerwonych,

ciągłe naświetlanie promieni podczerwonych,

stałe pole magnetyczne.

Równoczesne oddziaływanie różnego rodzaju promieniowania przynosi lepszy efekt leczniczy niż te same promieniowanie wykorzystane osobno.

Działanie terapii kwantowej

Kwantoterapia jest bezbolesna i działa przeciwzapalnie, rozszerza naczynia, powiększa utylizację tlenu komórkowego, zwiększa dotlenienie tkanki, regeneruje komórki.

Jej efekty mogą się okazać pomocne przy:

zaburzeniach krążenia mózgu, serca, kończyn dolnych,

niedotlenieniu mięśnia sercowego, choroby wieńcowej,

nadciśnieniu tętniczym, miażdżycy,

zaburzeniach przemiany materii, otyłości,

obniżonej odporności,

stanie zapalnym kręgosłupa, stawów,

zapaleniu mięśni,

ostrym katarze, zapaleniu zatok,

zapaleniu krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc,

astmie oskrzelowej,

ostrym zapaleniu migdałków,

niedosłuchu, szumie uszu, zapaleniu ucha środkowego.

Efekty

Udowodniono, że terapia kwantowa wpływa na działanie całego organizmu, a nie tylko miejscowych schorzeń. Polepsza sen i mikrocyrkulację, przywraca uczucie przepływu energii, obniża cholesterol i dotlenia krew.

Ze względu na niskie oddziaływanie energetyczne nie powoduje efektów ubocznych.

