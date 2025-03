Spis treści:

Kwas fulwowy to naturalny związek pochodzący z humusu – próchniczej warstwy gleby powstającej w wyniku rozkładu materii organicznej, która dostarcza roślinom substancji odżywczych. Kwas fulwowy należy do związków humusowych obok kwasu huminowego i humin. Substancja ma długą historię stosowania w medycynie ludowej – przypuszcza się, że kwas jest wykorzystywany w tradycyjnej medycynie indyjskiej (ajurwedzie) od około 3000 lat.

Najbardziej popularną formą kwasu fulwowego są suplementy diety. Występują w formie płynu, kapsułek, proszku lub roztworów. W zależności od postaci mogą być przyjmowane doustnie, dodawane do napojów, posiłków, a także do kąpieli lub stosowane miejscowo na skórę. Kwas fulwowy jest niekiedy składnikiem innych suplementów, np. popularnego shilajit (mumio). Shilajit to ciemna substancja wydzielana przez górskie skały osadowe (np. shilajit himalajski), która zawiera ok. 20% kwasów fulwowych.

Kwas fulwowy może być również składnikiem warzyw korzeniowych takich jak burak, rzodkiewka, marchew i pietruszka, jednak jego ilość zależy od miejsca uprawy, dlatego w celu dostarczenia organizmowi kwasu stosuje się raczej suplementy.

Kwas fulwowy jest pozyskiwany z naturalnych źródeł: gleby, torfu, mułu, w których powstaje na skutek rozkładu materii organicznej pod wpływem działania mikroorganizmów glebowych. Pojawiają się wówczas cenne naturalne związki, które z czasem tworzą bardziej złożone związki humusowe, w tym właśnie kwas fulwowy. Następnie podczas procesu ekstrakcji z gleby (lub innego źródła), filtrowania, oczyszczania i zagęszczenia pozyskuje się kwas fulwowy przeznaczony np. do produkcji suplementów lub kosmetyków. Taki produkt powinien przejść kontrolę pod kątem składu i czystości, aby mógł być bezpiecznie stosowany przez ludzi.

Kwas fulwowy ma kilka właściwości korzystnych dla zdrowia, w tym:

Związek ma silne właściwości antyoksydacyjne, co oznacza, że może neutralizować wolne rodniki, a dzięki temu chronić komórki przed wpływem stresu oksydacyjnego. To z kolei przekłada się na potencjalne działanie przeciwnowotworowe.

Mimo obiecujących wyników badań na temat kwasu fulwowego brakuje danych dotyczących bezpieczeństwa i wpływu na zdrowie człowieka przy długotrwałym przyjmowaniu. Specjaliści nie określili dokładnie dawkowania tej substancji w celach leczniczych, ani konkretnych korzyści wynikających z przyjmowania kwasu fulwowego. W związku z tym produkty z tym składnikiem powinny być przyjmowane ostrożnie. Większe dawki kwasu fulwowego mogą mieć poważne skutki uboczne.

Kwas fulwowy ma wiele potencjalnych zastosowań w leczeniu i profilaktyce chorób. Może wspomagać zdrowie jelit, poprawiać funkcje układu odpornościowego, pracę mózgu, działać przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo oraz oczyszczać organizm z toksyn.

Kwas fulwowy może pomagać w przypadku takich problemów zdrowotnych jak:

Związek może zapobiegać chorobom przewlekłym (np. cukrzycy) oraz chronić przed chorobami neurodegeneracyjnymi (np. choroba Alzheimera). Z drugiej strony kwas fulwowy bywa szkodliwy – może nasilać działanie wolnych rodników na komórki i wpływać negatywnie na układ odpornościowy, dlatego stosowanie tej substancji wymaga ostrożności.

Ze względu na działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne kwas fulwowy może być pomocny w leczeniu trądziku. Przyspiesza też gojenie ran. Ten związek jest składnikiem niektórych produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry i w takiej formie najlepiej go stosować na problemy z cerą.

Choroby stawów często mają podłoże zapalne. Kwas fulwowy działa przeciwzapalnie, dlatego może być potencjalnym środkiem łagodzącym objawy chorób stawów. W badaniach zauważono, że obniża poziom białka C-reaktywnego (świadczącego o stanie zapalnym) u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, u których występowała postępująca degradacja chrząstki.

Kwas fulwowy może też hamować nadmierną aktywność komórek układu odpornościowego, a dzięki temu łagodzić objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Co więcej, substancja chroni przed wolnymi rodnikami, dlatego potencjalnie zmniejsza ich negatywny wpływ na tkanki budujące stawy. Przypuszcza się też, że kwas fulwowy stosowany zewnętrznie działa antyseptycznie i przeciwbólowo.

Według naukowców kwas fulwowy działa korzystnie na mikrobiom jelitowy, wchłanianie składników odżywczych i poprawia stan jelit przy różnych zaburzeniach. W badaniach na szczurach dowiedziono, że kwas fulwowy działa przeciwwrzodowo. Tradycyjnie był wykorzystywany na różne choroby zapalne, w tym zapalenie jelit.

Kwas fulwowy może wspierać ogólne działanie organizmu, w tym wpływać pośrednio na równowagę kwasowo-zasadową. Nie ma wystarczających badań na temat tego, czy związek odkwasza organizm, jednak wiadomo, że wpływa korzystnie na mikroflorę jelit, wchłanianie składników odżywczych i może oczyszczać ciało z toksyn.

Zalecana dzienna dawka kwasu fulwowego dla osoby dorosłej nie została ustalona, ale naukowcy sugerują, że stosowanie preparatów z kwasem fulwowym zgodnie z zaleceniem producenta jest na ogół bezpieczne. Uwaga: przyjmowanie zbyt dużych dawek ma działanie toksyczne.

Możliwe skutki uboczne stosowania kwasu fulwowego to:

Sporym problemem jest fakt, że na ogół nieznane jest źródło pochodzenia kwasu fulwowego w suplementach. Asortyment takich produktów jest szeroki i niezbyt dokładnie przebadany. Mogą w nich być obecne metale ciężkie, jak ołów rtęć i arsen, które działają toksycznie na organizm i mogą wywołać różnorodne dolegliwości. Lekarza zalecają, aby stosować przebadane i sprawdzone produkty, a najlepiej skonsultować się wcześniej z lekarzem.

Kwas fulwowy nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące piersią, a także dzieci, ponieważ nie wiadomo czy związek dla tych grup jest bezpieczny. Uważać powinny osoby z chorobami przewlekłymi, a także przyjmujące leki – przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.