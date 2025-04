Spis treści:

Kwas octowy występuje w dwóch stężeniach. Niskie stężenie kwasu octowego to ocet spirytusowy. Z kolei wysokie stężenie tej substancji powstaje w wyniku fermentacji alkoholu etylowego i finalnie jest bardzo żrącą substancją. Na co dzień zastosowanie znajduje głównie ocet spożywczy.

Kwas octowy ma właściwości:

przeciwgrzybicze,

antybakteryjne,

hipoglikemizujące,

przeciwzapalne,

antystresowe.

Warto jednak pamiętać, że najbardziej wartościową odmianą kwasu octowego jest ocet jabłkowy, który znajduje szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, jak w medycynie naturalnej.

Kwas octowy świetnie sprawdza się w leczeniu grzybicy, np. stóp. W takim wypadku pacjentowi poleca się moczyć nogi w wodzie z octem lub stosować miejscowe okłady z gazy nasączonej wodą z octem.

Inne zastosowanie kwasu octowego:

Na jego bazie przygotowuje się środki czystości,

Wykorzystywany jest do farbowania ubrań,

Ze względu na wysokie stężenie pH używany jest w kosmetyce,

Niewielka ilość (np. rozcieńczona z wodą) obniża ciśnienie krwi, a także poziom glukozy we krwi,

Polecany jest przy odchudzaniu, ponieważ stosowany systematycznie pomaga zgubić zbędne kilogramy,

Wykorzystywany jest na ból głowy (okład z wody i octu należy przyłożyć do bolącego miejsca),

Płukanka z wody i octu wykorzystywana jest na zapalenie gardła,

Na przeziębienie i kaszel przygotować można syrop składający się z octu i miodu, który pomoże walczyć z infekcją dróg oddechowych,

Okład z octu zmniejsza opuchliznę np.przy stłuczeniach,

Działa łagodząco w przypadku ukąszenia owadów, np. komarów,

Pochłania brzydki zapach z pomieszczeń.

Poleca się spożywać dziennie nie więcej niż 15-30 ml kwasu octowego, np. w formie octu jabłkowego. To około dwie łyżeczki. Można stosować go w formie zarówno rozcieńczonych z wodą napojów, jak dodawać do sałatek czy zup.

Trzeba jednak pamiętać, aby nie przekraczać tej dawki, ponieważ zbyt duża ilość octu jabłkowego może powodować problemy żołądkowe. Należy być czujnym także przy stosowaniu octu w formie okładów na skórę, ponieważ może się zdarzyć (choć niezwykle rzadko), że wywoła reakcję alergiczną.

Kwas octowy w formie octu np. jabłkowego zakupić można w każdym sklepie spożywczym. Cena zależy od producenta i sklepu, w którym zamierzamy zrobić zakupy. 250 ml produktu kupimy nawet już za 5 zł. Trzeba pamiętać, że to najzdrowsza odmiana octu.

Warto zrezygnować na jego rzecz z octu spirytusowego. Inną alternatywą może być ocet winny. Jego cena również rozpoczyna się od około 5 zł. Z kolei kwas octowy o wysokim stężeniu (np. 80%), który z powodzeniem wykorzystywany może być np. do farbowania ubrań, zakupić możemy w specjalistycznych sklepach zielarskim za około 15-20 zł.

