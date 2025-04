Kwiatowa terapia

Czerwone kwiaty dodają wigoru i budzą apetyt na różne smaki życia. Białe i różowe uspokajają, łagodzą niepokoje, wyciszają emocje. Żółte nastrajają optymistycznie, wywołują radość i energię do działania.

Reklama

Przy kupowaniu kwiatów do mieszkania czy biura zwracajmy uwagę nie tylko na ich urodę i zapach, lecz również kolor, ponieważ może on wywoływać pozytywne albo negatywne reakcje. Podobnie zresztą jak kolor ścian we wnętrzach oraz barwy odzieży. Działanie koloru na ludzką psychikę znane jest od dawna i niekiedy nawet stosowane w psychoterapii. Zasady te odnoszą się również do kolorów kwiatów. Uważa się, że ich mocne barwy działają na ludzi podniecająco, a pastelowe, delikatne uspokajają.

Za najbardziej agresywne uważa się kwiaty czerwone. Dlatego jako lekarstwo mogą je traktować ludzie bezwolni, słabi, nieśmiali, ulegli, ślamazarni. Rośliny kwitnące mocną, żywą czerwienią dodadzą im wigoru, obudzą apetyt na życie, nawet podniecą. Radość i chęć do działania obudzą też w swych właścicielach kwiaty o nasyconych, słonecznych kolorach – żółte, pomarańczowe, złote. Natomiast delikatne, pastelowe, rozbielone złagodzą emocje, uspokoją i wyciszą. Dlatego powinny je trzymać w swym otoczeniu osoby nazbyt żywiołowe, agresywne, nadpobudliwe. Warto przy tym pamiętać, że pojedyncze kwiaty działają słabiej, duże bukiety mocniej.

Wierzyć, nie wierzyć... ale spróbować można. Zwłaszcza, że terapia jest lekka, łatwa i przyjemna.

Reklama

źródło: mwmedia