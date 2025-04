Reklama

Uzdrawiające właściwości kwiatów odkrył w latach trzydziestych XX w. Edward Bach, londyński lekarz, bakteriolog i homeopata, obdarzony niezwykłą intuicją. Na półmetku swojego życia dr Bach porzucił pracę w klinice, by poświęcić się poszukiwaniom nowej metody terapii. Przeprowadził tysiące eksperymentów, jako królika doświadczalnego wykorzystując... siebie samego. Z płatków kwiatów pozyskiwał esencje, potem zaś ich działanie badał na własnym organizmie. Upewniło go to, że można w ten sposób leczyć różne schorzenia. Podstawą terapii dr. Bacha jest założenie, że większość dolegliwości człowieka wynika z problemów emocjonalnych.

Energia kwiatów potrafi zdziałać cuda

– Dr Bach odkrył, że prawdziwą przyczyną np. bólu żołądka czy uporczywych migren są często: lęk, samotność, rozpacz lub inne emocje, z którymi człowiek nie potrafi sobie poradzić – wyjaśnia Maja Błaszczyszyn, od lat prowadząca terapię kwiatową w warszawskiej Przychodni Medycyny Naturalnej KOMED. – Esencja zawierająca dobroczynną energię kwiatów uruchamia w organizmie procesy mające na celu jego uzdrowienie. Najważniejsze jest doprowadzenie do równowagi psychicznej. Gdy człowiek ją odzyskuje, znikają trapiące go dolegliwości.

Bach stworzył zaledwie 38 esencji, jego liczni następcy – ponad 500. W niektórych krajach, np. w USA, kwiatowe krople sprzedaje się w aptekach. U nas – wyłącznie w gabinetach medycyny naturalnej.

Płatki róży lubią kryształy

Sposób wytwarzania kwiatowego leku jest niezwykły. Bierze się duży kryształ górski lub ametyst, rozłupuje na pół i wlewa do niego źródlaną wodę. W tym „naczyniu” zanurza się na 15 min płatki kwiatu, np. róży czy słonecznika. Uzyskaną w ten sposób esencję rozcieńcza się kilka tysięcy razy, a potem rozlewa do buteleczek, mieszając z brandy w proporcji 2 do 1.

Tę metodę stosuje się m.in. w Polsce. Dla wzmocnienia leczniczych właściwości specyfiku łączy się esencje różnych kwiatów, np. krople „na ratunek”, przynoszące natychmiastową ulgę w bólu i stresie, zawierają esencje aż 4 roślin, m.in. kwiatu niecierpka i mirabelki.

Z kwiatowej terapii może skorzystać każdy, nawet kilkumiesięczny maluch. Krople przynoszą ulgę w wielu dolegliwościach. Problemy, z którymi pacjenci zgłaszają się najczęściej, to:

- bolesne miesiączki

- migrena

- bóle w plecach

- depresja

- zaburzenia erekcji

- niestrawność, bóle brzucha

- kłopoty z zasypianiem

- moczenie nocne u dzieci

- płaczliwość, kolka u niemowląt

- przygotowanie się do porodu.

Dzięki tej terapii kobieta ma więcej sił – może urodzić dziecko łatwiej i prawie bez stresu. Esencje pomagają też ludziom cierpiącym na bezsenność, poprawiają pamięć i koncentrację, np. przed egzaminem. Do terapeutów zgłaszają się także ludzie po złamaniach, np. ręki czy nogi. Zwykle kontrolny rentgen wykazuje później, że kości pacjenta zrastały się szybciej.

Jak wygląda wizyta u terapeuty

Rozpoczyna ją rozmowa. Terapeuta pyta pacjenta o skłonności rodzinne, przebyte choroby i aktualne dolegliwości. Ważna jest intuicja osoby prowadzącej terapię. Pomaga mu ona odkryć prawdziwą (ukrytą w psychice) przyczynę migreny czy np. bólu w dołku. Bardzo często bywa nią depresja, lęk, niepewność. Ważna jest też obserwacja zachowania pacjenta, jego wyglądu, barwy skóry, mimiki, ruchów i postawy. To właśnie od osobowości pacjenta zależy to, jaką powinien zażywać esencję. Krople zakrapla się na język dwa razy dziennie, można też stosować je zewnętrznie, np. w kompresach. U wielu osób poprawa samopoczucia jest szybka, ale aby odzyskać pełną równowagę, warto zażywać je kilka miesięcy. Koszt miesięcznej kuracji – około 50 zł.

Pieski zapominają o stresie, kanarki piękniej śpiewają

W poradni pojawiają się także zwierzaki. Zgłosił się nawet właściciel... kanarka. Ptaszek o imieniu Albert miał właśnie startować w konkursie na najpiękniejszy śpiew. Jak na złość, ku rozpaczy swojego pana, nagle stracił głos. Po kilku dniach terapii (kropla esencji do dziobka) nie dość, że mógł zaśpiewać, to jeszcze zdobył II nagrodę! Przeważnie jednak zjawiają się właściciele psów przed sylwestrem. Dzięki kropelkom zwierzaki nie wpadają w histerię, słysząc w środku nocy przeraźliwie głośne wybuchy petard i fajerwerków.

Który kwiat na jakie dolegliwości?

Kasztanowiec – kłopoty z koncentracją, słaba pamięć

Modrzew – niepewność, niska samoocena, bóle gardła

Krwawnik – krwawiące rany, problemy skórne

Ogórecznik – brak sił, zmęczenie, zaburzenia hormonalne

Dzika róża – apatia, osłabienie, brak ochoty do życia

Cykoria – bóle wątroby, niestrawność, wzdęcia

Gardenia – stany zapalne w organizmie, kłopoty z seksem

Wierzba – przygnębienie, smutek, stany depresyjne

Bugenwilla – bóle w okolicach karku, barków i ramion

Rumianek – problemy żołądkowe, kamienie żółciowe

Czosnek – przeziębienie, nadciśnienie, choroby skórne

Clematis – częste stany depresyjne, brak energii, nerwica

Tu możesz poddać się terapii

- Warszawa, Przychodnia KOMED, tel. 628 74 83

- Katowice, Centrum Medycyny Naturalnej, tel. (032) 586 6289 (wtorki)

- Sosnowiec, Centrum Naturoterapii AUM, tel. (032) 266 4420 (czwartki)

Aleksandra Barcikowska