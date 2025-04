W stresie chętnie podjadamy czekoladę, bo zawarta w smakołyku fenyloetyloamina poprawia nastrój. To oczywiście nic złego, że fundujemy sobie takie przyjemności. Ważne jednak, by po batonik czy delicję nie sięgać zbyt często, ponieważ nadmiar czekolady nie służy zdrowiu.

► Osoby jedzące namiętnie słodycze tracą aperyt na inne pokarmy, przez co pozbawiają organizm witamin oraz składników mideralnych, niezbędnych do normalnego funkcjonowania.

► Słodycze tuczą! A nadwaga osłabia serce i sprzyja chorobom układu krążenia.

