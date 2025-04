Mimo stałego rozwoju konwencjonalnych metod leczenia, ciągle zajmuje ona ważną pozycję w medycynie. Najlepiej świadczy o tym fakt, że w niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, zabiegi z użyciem larw są refundowane.

W Polsce, larwoterapię oferują tylko nieliczne prywatne ośrodki (np. Centrum Leczenia Ran ONKOMED w Warszawie), za pełną odpłatnością (ok. 450 zł/zabieg). Wielu chorych, u których długotrwałe, tradycyjne leczenie ran zawiodło, pokonuje dziesiątki lub setki kilometrów, by móc się jej poddać.

Metoda

• Larwy muchy plujki, które są przeznaczone do larwoterapii, pochodzą ze specjalnych, sterylnych hodowli laboratoryjnych.

• Do Centrum Leczenia Ran Onkomed przyjeżdżają schłodzone, w opakowaniach po 100 sztuk, zawsze dla konkretnego pacjenta.

• Podczas jednego zabiegu, zużywa się jedno lub kilka opakowań larw, zależnie od rozległości rany.

• Po nałożeniu larw na ranę, przykrywa się je szczelnym opatrunkiem i tak pozostawia na kilka dni.

• Po zdjęciu opatrunku, larwy usuwa się z rany i je chemicznie niszczy.

• Wówczas, rana jest już najczęściej czysta i gotowa do dalszego leczenia.

Cel

• Larwoterapię stosuje się w celu oczyszczaniu zakażonych, trudno gojących się ran, głównie owrzodzeń – nowotworowych i powstałych w przebiegu choroby niedokrwiennej kończyn – oraz ran powypadkowych.

• W przypadku owrzodzeń nowotworowych, którym towarzyszy duża bolesność i przykry zapach, larwoterapia – łagodząc te dolegliwości –poprawia chorym jakość życia.

• Może być ona także alternatywą dla chirurgicznego oczyszczania ran, które dla wielu chorych jest traumatycznym przeżyciem.

Mechanizm

• Wydzielając do rany enzymy (kolagenazy), larwy rozpuszczają martwe tkanki, a następnie je wysysają.

• Larwy eliminują znajdujące się w ranie drobnoustroje – zarówno zjadając je, jak i przez zmianę odczynu rany na zasadowy, który hamuje ich rozwój.

• Poruszając się po ranie, pod opatrunkiem, larwy przyspieszają proces ziarninowania.

• Jedną z substancji wydzielanych do rany przez larwy jest alantoina, obdarzona działaniem znieczulającym (ta sama substancja, która znajduje się w wielu maściach).