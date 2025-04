Najwięcej lawendy rośnie na obszarach Europy Południowej (z upraw słynie zwłaszcza Prowansja) oraz Stanów Zjednoczonych. Roślina ta bardzo lubi tereny suche i mocno nasłonecznione. Osiąga wysokość 15–60 cm, jest ziołem wieloletnim, jej liście są bardzo wąskie, o długości od 2 do 5 cm, barwy szaro-zielonej, lekko mechate. Lawenda ma liczne gałązki, a jeśli obrywa się górne, młode pędy na wiosnę, to wtedy pięknie się rozkrzacza. Kwitnie od czerwca do września. Kwiaty są małe, w tonacji jasnoniebieskiej, lekko wpadającej w fiolet, intensywnie i przyjemnie pachnące. Owoc to rozłupnia dzieląca się na 4 niełupki. Surowiec stanowią kwiaty i liście.

Zbiór całej lawendy (bez korzenia) powinien odbywać się w pogodne, suche dni przed upałem. Suszy się ją w pęczkach w ciepłym i przewiewnym miejscu; nie na bezpośrednim słońcu, bo wyblaknie.

Działanie

Lawenda lekarska zawiera: flawonoidy, taniny, kumaryny, garbniki, fitosterole, trój-terpeny, antocyjany i związki mineralne; olejek lawendowy zawiera zaś linalol. Napar, nalewka, inhalacja czy kompres – każda z form stosowania lawendy skutkuje cudownymi właściwościami relaksującymi. Jest doskonała na nerwice – już słodki zapach lawendy poprawi niejednemu ponurakowi humor. Pomaga walczyć z nerwicami, stresem (migreny, kłopoty ze snem) – dobrą metodą jest wmasowanie kilku kropel olejku lawendowego w skronie tuż przed snem.

Olejek lawendowy w medycynie ludowej, choć nie tylko, uważany jest za podnoszący człowieka na duchu i pomagający w osiągnięciu harmonii duchowej oraz regenerujący system nerwowy w przypadkach wyczerpania. Posiada dodatkowo właściwości antyseptyczne i bakteriobójcze. Wspomaga układ trawienny, łagodzi wzdęcia, nudności, niestrawności, poprawia apetyt.

W postaci maści do nacierania jest skuteczna na przeziębienia, tzw. „gardłowe” problemy, pozytywnie skutkuje w przypadku zapalenie migdałków i krtani. Napar albo nalewka będą pomocne na infekcje żołądka i jelit. Zewnętrznie stosowana posiada dezynfekcyjne właściwości, wspomaga gojenie się tkanek i redukuje blizny, łagodzi podrażnienia. W gastronomii używany do sosów sałatkowych, sałatek, win, octów, ale i do deserów np. lodów.

Lawendowy napar: 2 małe łyżeczki suszu lawendowego (kwiatów) zalać 150 ml wrzątku, zaparzać 10 minut. Po przecedzeniu pić 3 – 4 razy dziennie po jednej filiżance, w tym jedną tuż przed snem.

Lawendy nie powinny stosować kobiety ciężarne i karmiące piersią.

