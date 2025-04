Lawenda to świetny środek na nerwice oraz dolegliwości spowodowane stresem: napięciowe bóle głowy, migrenę oraz bezsenność. Olejek lawendowy jest uważany za środek podnoszący na duchu i łagodzący depresje.

Reklama

- Relaksacyjny napar.

Dwie łyżeczki suszonej lawendy zalej szklanką gorącej (ok. 80 st. C) wody. Zaparzaj pod przykryciem ok. 10 minut. Przecedź. Pij 2 razy dziennie pół szklanki naparu posłodzonego łyżeczką miodu lawendowego. Napój pomaga też przy kłopotach żołądkowych spowodowanych stresem.

Reklama

- Kojąca nalewka.

Do dużego słoja wlej 750 ml wódki (40 proc.), wsyp 6 łyżek lawendy, 2 łyżki imbiru, 2 goździki, miąższ z 5 cytryn. Odstaw w ciemne miejsce na 14 dni. Dodaj szklankę miodu i odstaw na 7 dni. Przefiltruj. Pij kieliszek wieczorem.