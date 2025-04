W przypadku mniej poważnych dolegliwości warto zamiast leków stosować metody, które działają skutecznie i są bezpieczne

dla środowiska. Poznaj je!

Dzięki tabletce ulgę (np. zmniejszenie bólu) odczuwamy niemal natychmiast. Niestety, każdy lek obarczony jest działaniami ubocznymi, np. preparaty przeciwbólowe mogą prowadzić m.in. do kłopotów z nerkami. Jest jeszcze jeden minus stosowania leków: przedostają się one do środowiska naturalnego (wydalane przez nas lub po prostu wyrzucane na śmieci). Ekolodzy biją na alarm: substancje te mogą spowodować nieodwracalne zmiany w ekosystemie (np. doprowadzić do wyginięcia niektórych organizmów). Dlatego ze względu na działania uboczne leków oraz ich wpływ na środowisko warto czasami z nich zrezygnować na rzecz naturalnych metod leczenia.

1. Zioła

Są bezpieczne dla środowiska, bo całkiem naturalne. Zanim jednak je zastosujemy, lepiej poradzić się lekarza (lub choć podpytać farmaceutę). Zioła zawierają bowiem związki czynne, dzięki którym mogą skutecznie leczyć, ale i powodować skutki uboczne.

To naprawdę działa: Przy gorączce sprawdzi się działająca napotnie lipa. Gdy bolą cię stawy lub głowa, zastosuj napar z kory wierzby białej, a w przypadku kaszlu możesz ratować się działającym wykrztuśnie anyżem.

2. Aromaterapia

Czyli leczenie zapachem olejków eterycznych pozyskiwanych z roślin. Wdychanie tego typu aromatów przynosi ulgę przy niewielkich dolegliwościach lub może wspomóc działanie innych sposobów leczenia (aromaterapię można stosować dodatkowo, gdy leczymy się np. ziołami lub za pomocą baniek).

To naprawdę działa: Na katar pomoże olejek mentolowy lub eukaliptusowy, a na bóle miesiączkowe – lawendowy.

3. Bańki

Stosowały je już nasze babcie. I słusznie, bo bańki to naprawdę skuteczna metoda walki z infekcjami i przeziębieniem. Wysysając z naczyń krwionośnych ciałka krwi, mobilizują one siły organizmu do walki z chorobą.

To naprawdę działa: Bańki możemy już zastosować u dwulatka. W czasie przeziębienia stawiamy je na plecach, w przypadku bólu tam, gdzie on dokucza (np. na kolanie).

4. Apiterapia

To metoda leczenie produktami pochodzenia pszczelego. Zdrowotne właściwości mają m.in. miód, pyłek kwiatowy i mleczko pszczele. Substancje te są pozyskiwane w sposób, który nie zaburza normalnego funkcjonowania pszczół i nie doprowadza do ich wyniszczenia.

To naprawdę działa: Miód gryczany zalecany jest przy chorobach serca i układu krążenia, a lipowy łagodzi bóle gardła i obniża gorączkę. Pyłek kwiatowy zaś reguluje poziom cholesterolu we krwi i działa odtruwająco. Natomiast mleczko pszczele wzmacnia organizm i ma właściwości antybakteryjne.