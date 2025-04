Uniwersytet Warmińsko Mazurski we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych zaproponował drzewoterapię dla mieszkańców dużych miast. Według Krystyny Kuszewskiej z Wydziału Biologii z Uniwersytetu Warmińskiego "forest therapy" jest popularna na świecie, tylko w polskich badaniach jest to kwestia niedoceniona.

Według Marcina Żurkowskiego z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych drzewa wydzielaj fitoncydy, które powodują, że w powietrzu leśnym jest o połowę mniej bakterii niż w mieście. Badania Japończyków pod koniec lat 90. udowodniły, że nawet krótkotrwale przebywanie w lesie powoduje spadek hormonu stresu. Spacer po lesie wzmacnia układ odpornościowy, oprócz tego pobudza organizm do odbudowy.

Działanie na organizm uzależnione jest także od rodzaju lasu. Spacer po borach sosnowych powoduje obniżenie ciśnienia, wzmacnia odporność i działa uspokajająco. Natomiast jeśli chcemy wspomóc koncentrację i poprawić nastrój powinniśmy się wybrać na spacer po liściastych grądach.

W wielu krajach drzewoterapia jest wykorzystywana w autyzmie, depresji, niepełnosprawności i leczeniu zaburzeń związanych ze starzeniem się organizmu.

Według dr Piotra Gołosa z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, zainteresowanie leśnymi kąpielami może być kolejnym sposobem przekazania informacji jajka rolę pełni las. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że według Polaków najlepszym miejscem do wypoczynku jest las wysoki, stary, z dużą ilością światła, o mieszanym składzie gatunkowym i bogatym runie leśnym.

Zobacz też: Sylwoterapia - czy drzewa mogą leczyć?

Źródło: rp.pl/ esz

Reklama