Leczenie moczem (uryną), inaczej urynoterapia, to metoda medycyny niekonwencjonalnej, której zalety są uznawane są od wieków. Obecnie wiele osób wątpi w skuteczność takiej kuracji. Brakuje też naukowych dowodów na potwierdzenie jej skuteczności. Jednak metoda ta ma nadal również zwolenników.

Na czym polega leczenie moczem?



Dawniej mocz uważany był za jedno z najlepszych lekarstw - odkażano nim rany, leczono przeróżne dolegliwości: astmę, użądlenia owadów, ból zębów, raka, choroby pęcherza, cukrzycę, gorączkę, zgorzel, choroby nerek i serca. Niektóre źródła nawet dzisiaj podają, że urynoterapia pomaga w leczeniu nowotworów.

Urynoterpię spopularyzował brytyjski neurolog dr John Armstrong, który przetestował zalety tej metody leczenia na sobie. Działo się to na początku XX. wieku. Gdy zauważył, że kuracja moczem w połączeniu z postem przynosi oczekiwane efekty, zaczął polecać ją innym.

Jak działa urynoterapia?

W czym tkwi sekret leczenia moczem? Istnieją dwie teorie, tłumaczące lecznicze właściwości uryny. Jedna z nich wyjaśnia, że zawarte w niej substancje ponownie wprowadzone do organizmu wykazują właściwości uzdrawiające. Inna mówi, że spożycie moczu powoduje, że organizm zaczyna bronić się przed działaniem toksyn, a zatem wzrasta jego odporność.

Leczenie moczem – zastosowanie

Nie ma jednego sposobu stosowania urynoterapii. Mocz można zaaplikować zewnętrznie poprzez wcieranie go w rany, zmiany skórne i otarcia. Inną metodą jest wypicie moczu. Co właściwie zawiera? W moczu znajdują się: woda (ok. 95%), mocznik, chlorki, sód, potas, kreatynina oraz inne związki organiczne i nieorganiczne.

Lista schorzeń, w leczeniu których, według zwolenników tej metody, pomóc może mocz, jest długa. Wśród wskazań do stosowania urynoterapii wymienia się:

nadciśnienie,

trądzik,

raka jelita grubego,

hemoroidy,

choroby skóry,

reumatyzm,

migrenę,

choroby macicy,

choroby stawów,

wszelkie otarcia i skaleczenia,

łupież,

choroby skóry,

odciski,

grzybicę.

Zdaniem dr. Armstronga, wcieranie moczu w okolicach śledziony łagodzi jej ból. Wśród zalet tej terapii wymienia się także korzystny wpływ na samopoczucie i wygląd. Zarówno Armstrong, jak i Tybetańczycy donosili, że poniekąd dzięki urynoterapii długo cieszyli się witalnością i zdrowiem. Po zastosowaniu tej kuracji czuli się znacznie młodsi i szczęśliwsi.

Leczenie moczem – przeciwwskazania

Podobnie jak inne metody leczenia, również leczenie moczem, ma pewne ograniczenia w stosowaniu. Urynoterapia jest odradzana:

w trakcie przyjmowania leków (może zwiększyć ich stężenie w organizmie, ponieważ są częściowo wydalane z moczem),

osobom z rakiem, które leczą się onkologicznie.

Należy pamiętać, że oprócz toksyn i pozostałości leków, w moczu mogą się znaleźć także bakterie, które wprowadzone ponownie do organizmu lub na ranę, mogą zaszkodzić.

Źródło: „Tajemnice niekonwencjonalnej medycyny” Elżbiety Cybulskiej, wyd. spółka DPJ – Gdynia, 1991

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.04.2011.

