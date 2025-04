Dlaczego pijawki leczą?

Pijawki to malutkie zwierzątka, które żyją m.in. w wodach polskich rzek. W hirudoterapii wykorzystuje się specjalne pijawki lekarskie. Zawierają one wiele związków, jak m.in. substancje znieczulające, rozszerzające naczynia krwionośne, przyczyniające się do rozpadu tłuszczów, zmniejszające lepkość krwi, jak również spowalniające procesy starzenia się skóry. Związki te wspomagają leczenie poszczególnych dolegliwości.

Oto niektóre ze wspomnianych związków:

hialuronidaza – zapobiega krzepnięciu krwi,

– zapobiega krzepnięciu krwi, destabilaza – wspomaga regulację ciśnienia krwi,

– wspomaga regulację ciśnienia krwi, eglina – działa przeciwzapalnie,

– działa przeciwzapalnie, chloromycetyna – to antybiotyk, który pomaga w leczeniu różnych zakażeń, zapaleniu opon mózgowych czy zbijaniu gorączki.

Co leczyć?

Lista chorób i dolegliwości, które można leczyć za pomocą hirudoterapii jest naprawdę długa. Wśród nich wymienia się bóle stawów i kręgosłupa, choroby nerek, żylaki, choroby układu pokarmowego, problemy z ciśnieniem, hemoroidy, krwiaki. Terapia ta może pomóc też osobom z wysokim cholesterolem, chorobami skóry, alergiami, obrzękami, rwą kulszową. Poza tym zaobserwowano korzystne efekty u pacjentów przejawiających agresję, histerię, jak również u chorych na depresję.

Na urodę i seks – pijawki?

Hirudoterapia może pomóc także w leczeniu zaburzeń seksualnych, w tym impotencji, a nawet prostaty. Korzystne efekty osiąga się także w redukowaniu dolegliwości narządów płciowych kobiet.

Różne źródła donoszą, że terapia pijawkami może nawet wpłynąć na powiększenie penisa czy też zredukowanie cellulitu.

Przeciwwskazania

Stosowania hirudoterapii nie zaleca się kobietom w ciąży i dzieciom, które nie ukończyły dziesiątego roku życia. Ponadto z leczenia pijawkami powinni zrezygnować osoby chore na anemię lub hemofilię. Stosowanie tej terapii przez alergików wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego też zaleca się uprzednio konsultację z lekarzem.

Gdzie wykonać zabieg?

Obecnie sesje hirudoterapii oferuje wiele gabinetów lekarskich. Pojedyncza sesja trwa zazwyczaj 45-90 minut. Czas i częstotliwość terapii ustala się indywidualnie z terapeutą. Niektóre z firm prowadzą nawet sprzedaż pijawek lekarskich, ale terapii warto poddać się u specjalisty niż próbować przeprowadzić ją samodzielnie.

Zachowaj ostrożność

Przed poddaniem się zabiegowi, warto sprawdzić czy osoba, która ma go wykonać, posiada odpowiedni certyfikat. Należy też zapytać, czy pijawki na pewno nigdy nie były użyte. Jest to bardzo ważne, by nie przenosić zarazków i bakterii, dlatego też pijawki stosuje się jednorazowo.

