Czym jest prana?

Prana to energia pochodząca z kosmosu, która odżywia człowieka i harmonizuje energię psychiczną. Metodę tę poleca się w zwalczaniu gorączki i innych objawów przeziębienia, np. kaszlu, kataru.

Która prana jest dobra?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że któraś prana jest dobra lub zła. Wszystko zależy od tego, na jakie dolegliwości uskarża się pacjent oraz od terapeuty, który podejmuje decyzję na którą pranę zadziałać. Oto przykłady zastosowania poszczególnych pran:

niebieska – wykorzystuje się ją do uśmierzania bólu, leczenia oparzeń, zatrzymanie krwotoku;

pomarańczowo-żółta – leczenie złamań, ran;

zielona – usuwanie energii chorobowej, oparzenia.

Co leczyć?

Leczenie praniczne pomaga w niwelowaniu bólu głowy, zębów, migren, stanów zapalnych dziąseł. Metoda ta może pomóc wzmocnić nogi czy ramiona, jak również pomóc w leczeniu złamań. Ponadto energią można leczyć siniaki, wszelkie stłuczenia i obtarcia, oparzenia, bóle pleców, ran. Korzystne efekty osiąga się także w zatrzymywaniu krwawień. Co ciekawe, niektórzy kolorowymi pranami starają się zmniejszyć ryzyko odrzucenia przeszczepionego organu. Metodę tą wykorzystuje się do leczenia naprawdę wielu dolegliwości i chorób. Powyżej wymieniono tylko niektóre. Ten rodzaj uzdrawiania stosuje się także przy bezsenności, chorobach oczy czy uszu, układu oddechowego, żylakach. Uzdrawianie energią ma jeszcze jeden, pozytywny aspekt – odpręża i regeneruje organizm.

Na czym polega leczenie?

Terapia ta polega na uzdrawianiu poprzez oddziaływanie energią na poszczególne prany, które różnią się od siebie kolorami. W celu wyleczenia danego schorzenia uzdrowiciel powinien dokładnie przeanalizować, na którą pranę ma zadziałać.

Przykładowo, by wzmocnić jakiś narząd należy oddziaływać na białawą pranę jasnoczerwoną. W tym przypadku nie można zastosować prany ciemnoczerwonej, ponieważ mogłaby ona osłabić narząd i wywołać jego stan zapalny.

Jak wybrać terapeutę?

Przy wyborze uzdrowiciela trzeba zachować ostrożność. Terapeuta powinien mieć przynajmniej rok doświadczenia. Ponadto musi mieć perfekcyjnie opanowaną technikę przesyłania kolorowych pran, a także umiejętność szybkiego i (co najważniejsze) skutecznego leczenia. Terapeutom zaleca się również praktykowanie medytacji arhatycznej, która sprawia, że czakry się powiększają. Przekłada się to na oczyszczenie i powiększenie aury i ciała energetycznego uzdrowiciela.

Źródło: „Praniczne uzdrawianie kolorami”, Choa Kok Sui, wyd. PWN, Warszawa 1993.