Żaden bodziec nie dociera do mózgu tak szybko jak zapach. Dlatego właśnie tak chętnie zapalamy świece lub kadzidełka, gdy jesteśmy zmęczeni. Kilka minut w takim miłym otoczeniu poprawia nam nastrój i likwiduje stres. Warto jednak wiedzieć, że zapachy mogą nam pomóc również w zwalczeniu drobnych dolegliwości lub wspomóc działanie leków. Nie powinny to być jednak przypadkowe aromaty. Zdrowotne działanie mają wonne olejki pozyskiwane z roślin. Można je łączyć ze sobą, dodawać do kąpieli, ogrzewać w specjalnych kominkach aromaterapeutycznych, używać do masażu lub skorzystać z kadzidełek oblepionych pachnącą żywicą. (Aromaterapii nie powinny stosować osoby z astmą i kobiety w ciąży!)

Poznaj leczniczą moc zapachów:

Aromat Cedrowy - Przyspiesza przemianę materii.

Nasza recepta:

Masaż: 5 kropli olejku rozcieńcz w 10 ml oliwy. Masuj brzuch i uda.

Aromat cytrynowy - Pobudza (skuteczny w niedociśnieniu).

Nasza recepta:

Aromatyzacja powietrza: wlej 7 kropli do kominka. Wąchaj 20 min.

Aromat różany - Znany jako antydepresant.

Nasza recepta:

Kąpiel: 5 kropli olejku połącz

z łyżką miodu i dodaj do wody.

Aromat sandałowy - Może być stosowany przy bezsenności.

Nasza recepta:

Masaż: 5 kropli wymieszaj z 20 ml oliwki. Masuj ciało, najlepiej wieczorem.

Aromat sosnowy - Ułatwia odkrztuszanie i udrożnia nos.

Nasza recepta:

Inhalacje: 10 kropli dodaj do wrzątku, nakryj głowę ręcznikiem i wdychaj 5 min.

Aromat cynamonowy - Działa przeciwbólowo.

Nasza recepta:

Masaż: wlej 2 krople do 10 ml oliwy. Masuj bolące mięśnie lub stawy.

Aromat eukaliptusowy - Leczy przeziębienie

Nasza recepta:

Inhalacje: 5 kropli dodaj do gorącej wody, nakryj głowę i wdychaj 10 min.

Aromat miętowy - Korzystnie wpływa na koncentrację.

Nasza recepta:

Aromatyzacja powietrza: wlej 10 kropli do kominka. Stosuj np. w pracy.

Aromat melisowy - Łagodzi bóle głowy.

Nasza recepta:

15 minutowa kąpiel: wlej 5 kropli olejku do 3/4 wanny ciepłej wody.

Aromat grejpfrutowy - Poprawia krążenie.

Nasza recepta:

Masaż: 6 kropli olejku połącz z 20 ml olejku z pestek winogron. Masuj ciało.