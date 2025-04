Trudno wyobrazić sobie świąteczne gotowanie bez przypraw. To jednak nie wszystko! Podpowiadamy, jak ich używać, by przynosiły same korzyści.

1. Gałka muszkatołowa na przeziębienie

Ma sporo olejków lotnych, tłuszczów, skrobi, pektyn i barwników. Zmniejsza nadkwasotę i działa przeciwzapalnie. W czasie przeziębienia sięgnij po kubek ciepłego mleka z miodem i szczyptą gałki muszkatołowej.

2. Anyż na wzdęcia

Jego owoce mają świąteczny kształt gwiazdki i intensywny aromat. Działają uspokajająco i pomagają pokonać kłopoty gastryczne. Łyżkę sproszkowanych owoców zalej szklanką wrzątku. Gotuj 10 minut. Pij przy wzdęciach.

3. Kminek na trawienie

Zapobiega wzdęciom, ułatwia trawienie. Jeśli po posiłku czujesz ciężar w żołądku, sięgnij po napar z kminku – szklanką wrzątku zalej łyżeczkę zmiażdżonych nasion kminku i parz 15 minut.

4. Goździki na ból

Zawarty w nich olejek pomaga przy bólach zębów i świetnie rozgrzewa. Łyżeczkę sproszkowanej przyprawy rozpuść w 1/4 szklanki ciepłej wody. Takim roztworem płucz jamę ustną, gdy boli cię ząb.

5. Majeranek na zaparcia

Warto go dodawać do dań ciężkostrawnych, bo ułatwia pracę jelit (np. pomaga pokonać zaparcia, a tym samym zmniejsza ryzyko np. hemoroidów). Pół łyżeczki majeranku zalej szklanką wrzątku. Parz 15 minut. Przecedź. Napar pij w przypadku niestrawności.

6. Jałowiec na kłopoty z pęcherzem

Jego owoce mają słodki, korzenny zapach. Jałowiec słynie z silnych właściwości moczopędnych i bakteriobójczych. Rozdrobnij łyżkę owoców jałowca i zalej szklanką wrzątku. Parz 30 minut. Przecedź i pij 1-2 łyżki po posiłku jako środek moczopędny, żółciopędny i bakteriobójczy.

7. Wanilia na skołatane nerwy

Doskonale harmonizuje z innymi świątecznymi zapachami, np. z cynamonem, imbirem i goździkami. Jej aromat ma działanie uspokajające. Do wody w wannie wlej kilka kropel olejku waniliowego. Zanurz się na 20 minut. To cię odpręży.

8. Ziele angielskie na rozgrzewkę

Najczęściej używa się całych ziaren, lecz do niektórych dań lepiej dodawać sproszkowane. Ziele angielskie wspaniale rozgrzewa, a także łagodzi bóle reumatyczne. Do ciepłej herbaty dodaj 1/4 łyżeczki zmielonego ziela. Pij po posiłku. Taki napój to sposób na ekspresowe rozgrzanie się.

9. Cynamon na apetyt

Jako przyprawę stosuje się korę – w kawałkach albo sproszkowaną. Ma właściwości pobudzające apetyt i trawienie. Jego olejki działają również uspokajająco i rozluźniająco. Łyżeczkę sproszkowanego cynamonu zalej 250 ml wrzącej wody. Pij szklankę naparu 2-3 razy dziennie jako środek wspomagający trawienie, grzybobójczy, bakteriobójczy.

Pamiętaj, że z leczniczych właściwości ziół należy korzystać z umiarem - niewłaściwe zastosowanie może źle wpłynąć na żołądek i ogólne samopoczucie. Jeśli problemy gastryczne powracają mimo zastosowania ziołowych kuracji, warto skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem specjalistą. Tego typu dolegliwości mogą być bowiem objawem wielu chorób, np. wrzodów, kamicy żółciowej lub problemów z wątrobą.

