Zdaniem naturoterapeutów drzewa są żywymi organizmami działającymi na wszystkie nasze zmysły.

Z tego właśnie powodu mają właściwości lecznicze. Dlatego warto nie tylko jak najczęściej przebywać w lesie, lecz także posadzić w ogrodzie te gatunki iglaste bądź liściaste, które są odpowiednie dla naszych dolegliwości. Do tego konieczna jest znajomość właściwości leczniczych określonych gatunków drzew.

Co dla kogo?

Las sosnowy.

Wystarczy godzinny spacer, aby wzmocnić nerwy, obniżyć ciśnienie krwi. Unoszące się olejki eteryczne łagodzą infekcje górnych dróg oddechowych,

a także wspomagają oczyszczanie oskrzeli. Kilkugodzinne przebywanie w sosnowym borze podnosi odporność całego organizmu.

Lasy mieszane z przewagą sosny lub świerku.

Mają właściwości odkażające. Korzyści przebywania na tym obszarze odczuwa się już po 10–15 minutach. Jeśli w lesie jest przewaga świerku, to wzmacnia on gardło i struny głosowe. Pomaga pozbyć się kataru, udrażnia i oczyszcza drogi oddechowe.

Dąbrowa.

Siedlisko dębów, zwłaszcza gdy przez rzadkie korony drzew dociera na dół bardzo dużo światła, zapewnia doskonałą naturalną światłoterapię. Już godzinny pobyt w takim lesie silnie pobudza odporność, poprawia koncentracje i zdolność zapamiętywania. Dłuższy spacer oczyszcza orgaznizm, dodaje energii i reguluje pracę serca.

Dąbrowa z domieszką buków.

Po dwugodzinnym pobycie na tym obszarze wzrasta znacznie odporność i ciśnienie krwi. Dlatego przebywanie w takim lesie szczególnie polecane jest osobom z niedociśnieniem. Spacer po dąbrowie z bukami doskonale pobudza i dodaje sił witalnych oraz energii.

Dęby i jarzębiny.

Oba te drzewa pomagają w łagodzeniu zaburzeń układu pokarmowego, takich jak zespół jelita wrażliwego.

Zagajnik leszczynowy.

Jeśli rosną w nim również dęby, to taki lasek łagodzi choroby serca i ogólnie wzmacnia osłabiony organizm.



Poznaj lecznicze działanie drzew

1. Brzoza

Kontakt z brzozą uspokaja i wzmacnia. Odwar z liści działa moczopędnie. Pomaga przy chorobach nerek i pęcherza. Napar zaś regeneruje skórę.

- Łyżkę liści brzozy (świeżych albo suszonych) zalej szklanką wrzątku, gotuj 5–7 minut. Przecedź i pij dwa razy dziennie po pół szklanki między posiłkami.

- 10 łyżek liści brzozy zalej litrem wrzątku. Pozostaw pod przykryciem 20 minut. Przecedź, dodaj do kąpieli.

2. Lipa

Sprzyja trzeźwości umysłu, przywraca harmonię w myślach i uczuciach. Herbatka z lipy jest środkiem napotnym, dlatego pomaga przy przeziębieniu. Działa również moczopędnie, obniża poziom cholesterolu i ciśnienie.

- 2 łyżki suszonych kwiatów lipy zalej 1/2 l wrzątku. Przykryj, pozostaw pod przykryciem 15 minut. Odkryj i zostaw na kolejne 10 minut. Przecedź. Pij po pół szklanki naparu 3 razy dziennie.

3. Sosna

Znana jest z tego, że relaksuje i odpręża. Odwar z pączków sosny pomaga przy przeziębieniu, łagodzi ból i stan zapalny gardła oraz kaszel.

- Pół łyżki pączków sosny zalej 1/4 l wody. Doprowadź do wrzenia i gotuj 5–10 minut pod przykryciem (na wolnym ogniu). Pozostaw na 15 minut, aby odwar nabrał mocy.

Pij 3 razy dziennie po 1/4 szklanki. Możesz też dodać odwar do kąpieli i wdychać jego zapach, co oczyszcza nos.

4. Klon

Nastawia pozytywnie do świata i ludzi. Kora z klonu ma właściwości antyseptyczne, ściągające i przeciwgrzybicze. Wywar z niej stosowany jest jako środek przeciw poceniu się stóp.

- 2 łyżki rozdrobnionej kory klonu zalej 1/2 litra zimnej wody. Doprowadź do wrzenia. Gotuj na małym ogniu ok. 10 minut (nie przykrywaj). Odstaw do ostygniecia. Do miski wlej odwar, uzupełnij ciepłą wodą. Mocz wieczorem stopy 10–15 minut.

5. Świerk

Ożywia i pobudza do działania. Kąpiel z dodatkiem igieł świerku dobrze wpływa na górne drogi oddechowe, łagodzi kaszel. Zapobiega również atakom astmy.

- 10 garści świeżych lub suszonych igieł świerku zalej dwoma litrami zimnej wody. Odstaw na dwie godziny. Następnie doprowadź do wrzenia. Gotuj pod przykryciem na małym ogniu godzinę. Lekko ostudź. Wlej do wanny. Uzupełnij ciepłą wodą. Kąp się 15 minut.

6. Jesion

Pomaga wzmocnić odporność, także te psychiczną. Działa odkażająco przy schorzeniach schorzeniach dróg oddechowych. Pobudza wątrobę do pracy. Reguluje poziom cholesterolu.

- 1/2 łyżki rozdrobnionej kory jesionu zalej szklanką wrzącej wody. Zaparzaj pod przykryciem15 minut. Przecedź. Pij dwa lub trzy razy dziennie po pół szklanki herbatki. Naparem z kory jesionu możesz też płukać (w razie potrzeby) bolące gardło.

7. Wierzba

Odwar z kory działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo. Łyżeczkę rozdrobnionej kory zalej szklanką wrzątku i gotuj 10 minut. Przecedź, pij 2–3 razy dziennie po pół szklanki.

8. Grab

Działa odkażająco przy schorzeniach dróg oddechowych, jest skuteczny w leczeniu kataru i zatok. Wystarczy garść liści zalać wrzątkiem i 5 minut wdychać parę.

9. Dąb

Kora tego drzewa ma działanie ściągające i przeciwzapalne. Łyżkę rozdrobnionej kory zalej szklanką zimnej wody. Gotuj 5 minut. Odstaw na 15 min, odcedź. Stosuj do płukanek i okładów.