Wiele współczesnych badań naukowych potwierdza rezultaty dawnych doświadczeń odnoszących się do leczniczego działania czystka. Znajduje on zastosowania przy najróżniejszych formach stanów zapalnych skóry i śluzówki, od trądziku aż po ostre zapalenie migdałków (angina), infekcjach grypowych, infekcjach wywołanych przez grzyby od zakażeń drożdżakami typu Candida albicans do grzybiczych chorób skóry, paznokci i genitaliów. Czystek odtruwa cały organizm, oczyszcza ciało i – co bardzo prawdopodobne – odmładza komórki całego ciała.

Które części czystka są najzdrowsze?

Obowiązuje powszechna zasada: całość jest czymś więcej niż sumą jego poszczególnych części.

Badacze zdążyli zanalizować czystka zgodnie ze wszystkimi regułami sztuki. Próbowali dowiedzieć się, jakie jego składniki mają najsilniejsze działanie lecznicze. Mogli rozwiązać tajemnicę jego mocy leczniczej. Jednak ogólnie rzecz biorąc, także tutaj obowiązuje zasada, że całość to więcej niż suma poszczególnych części. Dlatego unika się wyodrębniania jakiegokolwiek składnika z rośliny i dodawania go do innych medykamentów. Najsilniejsze działanie ma ekstrakt z całej rośliny. Z czystkiem jest nie inaczej niż w przypadku wielu innych roślin.

Dlatego też nie opłaca się brać pod lupę zawartych w czystku składników, bo nie poprowadzi to do lepszego zrozumienia leczniczego działania tej rośliny.

