Kwiaty z czarnego bzu do celów terapeutycznych zrywaj z krzewów, które rosną z dala od ulic lub innych zanieczyszczonych miejsc. Na zbiory wybierz się w słoneczny dzień. Uważaj, by nie zgniatać kwiatów, gdyż łatwo brunatnieją. Po powrocie do domu nie płucz ich, gdyż w ten sposób usuniesz pyłek, który ma właściwości lecznicze. Kwiaty najlepiej ususzyć, by później przygotowywać z nich napar – rozwieś je na sznurkach w przewiewnym, zacienionym miejscu. Ze świeżych kwiatów możesz też przygotować syrop.

Kwiat czarnego bzu - Napar

Łyżeczkę ziół zalej szklanką wrzątku i pozostaw 10 minut pod przykryciem. Przy przeziębieniu pij 1/2 szklanki 2–3 razy dziennie.

Kwiat czarnego bzu - Syrop

Zagotuj 1 litr wody z 1 kg cukru, cytryną pokrojoną w plasterki (razem ze skórką) i łyżeczką kwasku cytrynowego. Gdy woda przestygnie, dodaj 15–20 kwiatostanów bzu. Odstaw na 48 godzin. Potem zlej do słoików i zapasteryzuj (np. gotując przez 20 minut). Przy przeziębieniu dodawaj do herbaty (3 łyżeczki na szklankę).