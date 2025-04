Odpowiednia kombinacja ziół czy owoców oraz alkoholu może dobrze smakować i wspomagać organizm. Oto kilka najpopularniejszych przepisów na lecznicze nalewki.

Nie wystarczy receptura, a odpowiednie zaplecze: sprzęt, miejsce i cierpliwość. Znawcy twierdzą, że leżakowanie nalewek jest kluczem ich skuteczności. W praktyce sprawa wygląda tak, że nalewki muszą spokojnie postać co najmniej 2-3 miesiące, a bywa, że pół roku czy nawet rok. Najlepsze są te, które poczekają na swoją kolej kilka lat.

Kup odpowiednie gąsiory z korkami (koszt ok. 70 zł), spirytus i wódkę. Chociaż nie jest to zbyt tania inwestycja, fascynaci twierdzą, że z dłuższej perspektywy naprawdę się opłaca. W czasie dojrzewania nalewki zwykle samoczynnie się klarują, a wytrącający się osad opada na dno. Problem w tym, by tę przejrzystą warstwę alkoholu ostrożnie, nie mącąc całości, zlać do innego naczynia lub butelek przez czystą giętką rurkę plastikową o małej średnicy. Mętną część płynu wraz z osadem filtruj przez lejek z upchaną w nóżce watą bawełnianą. Uzyskany płyn łącz ze zlanym już klarownym płynem. By alkohol nie wyparował podczas filtrowania, szczelnie przykryj lejek folią spożywczą lub spodkiem. Nalewki na mleku, na owocach zawierających dużo pektyn. Te z dodatkiem miodu wymagają dwukrotnego filtrowania, najpierw przez sito wyłożone podwójną warstwą białego papierowego ręcznika, ale obowiązkowo bez nadruków, a następnie przez lejek z watą. Łatwiej poradzisz sobie z klarowaniem, jeśli zostawisz nalewkę w słoju zamykanym na klamrę, który można delikatnie otworzyć, nie poruszając zawartości.

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z nalewką sporządzoną na bazie owoców, warzyw, ziół czy miodu, każda z nich posiada określone właściwości lecznicze. Nalewki oraz inne produkty spirytusowe ze względu na olbrzymie walory zdrowotne, coraz częściej wykorzystywane są w leczeniu rozmaitych infekcji oraz schorzeń. Łagodzą dolegliwości i są w 100% naturalne.

Z pokolenia na pokolenie przekazywane są przepisy na wszelkiego rodzaju mieszane domowe nalewki, także do użytku zewnętrznego - większość z przepisów to babcine receptury, które wymagały nieco ingerencji i dopracowania proporcji - wiadomym jest, że wiśnie czy żurawina smakują obecnie inaczej, niż 50 lat temu. Kiedyś nalewki gościły w każdym domu, przygotowywano je na różne dolegliwości. Dziś wraca na nie moda, z czego należy się tylko cieszyć!

Działanie i właściwości nalewki bursztynowej: Kwas bursztynowy stymuluje pracę nerek, jelit, układu nerwowego. Przede wszystkim bursztyn jednak ma właściwości przeciwzapalne. Jest uznanym lekiem na reumatyzm, astmę, schorzenia układu oddechowego. W kosmetyce także wykorzystuje się kwas i olej bursztynowy, jako środki niszczące wolne rodniki, mające działanie bakteriobójcze i dezynfekujące, łagodzące rany pooparzeniowe.

Składniki:

2,5 dag bursztynu pokruszonego,

0,35 l spirytusu.

Sposób przygotowania:

2,5 dag potłuczonego bursztynu zalej 0,25 l czystego spirytusu i odstaw na 2 tygodnie w ciepłe miejsce. Po tym czasie zlej delikatnie (bez osadu). Przechowuj w ciemnym szkle lub ciemnej szafce. Bursztyn można zalewać 2-krotnie. Po sporządzeniu i odcedzeniu pierwszej nalewki bursztyn należy zgnieść tłuczkiem i zalać taką samą dawką spirytusu, jak poprzednio.

Stosowanie bursztynowej nalewki

Trzymaj się systemu: 1 dzień-3 krople; 2 dzień-4 krople; 3 dzień-5 kropli ;4 dzień-5 kropli; 5 dzień-4 krople; 6 dzień-3 krople; 7 dzień-3 krople; 8 dzień-4 krople i tak dalej, dodając lub ujmując po kropli każdego dnia.

Pamiętaj, że przy końcu i początku następnego 3-dniowego cyklu, ilość kropli się powtarza. Nalewkę powinno się pić przez 20 dni. Ponowić kurację można dopiero po 10-dniowej przerwie, zawsze zaczynając od 3 kropli.

fot. iStock by Getty Images

Działanie i właściwości nalewki z orzecha włoskiego: działa zbawiennie na problemy z niestrawnością, wspomaga trawienie, łagodzi bóle żołądkowe. Orzechówka jest środkiem polecanym przy zatruciu pokarmowym czy alkoholowym, działa jak krople żołądkowe.

Składniki:

1,5 kg orzechów włoskich w zielonych łupinach,

250 ml spirytusu,

250 ml wody,

słoik poj. 5 l.

Sposób przygotowania:

Zielone orzechy włoskie umyj i osusz, pokrój w ćwiartki lub ósemki. Wsyp do słoika do 3/4 wysokości. Orzechy zalej roztworem wody i spirytusu. Odstaw słój z orzechówką na 3 miesiące, potem przefiltruj i ponownie zalej spirytusem z wodą. Niech odczeka kolejne 3-6 miesięcy.

Stosowanie nalewki leczniczej z orzecha włoskiego

Gotową nalewkę na dolegliwości żołądkowe przyjmuj max. 3 razy dziennie po 1 łyżeczce. Możesz też rozpuścić ją w połowie szklanki wody przed posiłkiem lub nasączyć łyżeczkę z cukrem kilkoma kroplami orzechówki.

Działanie i właściwości nalewki z czarnego bzu: reguluje pracę jelit, wspomaga układ krwionośny. Działa przeciwwirusowo i wykrztuśnie. Owoce czarnego bzu zebrane pod koniec sierpnia są dojrzałe i idealne do zrobienia nalewki, która przyda się przy przeziębieniom, poprawi samopoczucie, wpłynie korzystnie na cerę.

Składniki:

1 kg owoców czarnego bzu,

0,5 l wody

1 l spirytusu,

250 g cukru.

Sposób przygotowania:

Owoce przepłucz wodą, wsyp do naczynia i zalej spirytusem. Naczynie odstaw na 3-4 tygodnie i przygotuj syrop z cukru i wody. Płyn odsącz, a owoce zalej syropem. Po 2 dniach gotowy syrop cukrowy z czarnego bzu dodaj do spirytusu. Po tygodniu przefiltruj i przelej do butelek. Odstaw i spożywaj po 6 miesiącach.

Stosowanie nalewki z czarnego bzu

Stosuj kieliszek nalewki dziennie w okresie jesienno-zimowym. Odstaw, jeśli pojawią się dolegliwości trawienne i potem wróć do stosowania, spożywając łyżeczkę nalewki z czarnego bzu w razie potrzeby.

Działanie i właściwości nalewki z żurawiny: żurawina jest jednym z najbogatszych i najcenniejszych źródeł polifenoli, uznawanych za skuteczne w ochronie organizmu przed nowotworami oraz infek­cjami układu moczowego. Żurawinówka działa zbawiennie na układ odpornościowy, wzmacnia układ trawienny, wspiera układ moczowy. Warto spożywać w przypadku podatności na infekcje dróg moczowych i nerek.

Składniki:

1,5 szklanki żurawiny,

250 ml wódki,

1 szklanka cukru,

120 ml spirytusu.

Sposób przygotowania:

Żurawinę rozgnieć lub zblenduj, najlepiej zmiel w maszynce. Włóż do szklanego naczynia. Owoce zalej wódką i odstaw na 14 dni, potem przefiltruj przez gazę płyn. Żurawinę odłóż, a do płynu dodaj cukier - możesz go lekko podgrzać, by cukier się rozpuścił. Do ostudzonego płynu dodaj spirytus, zlej do butelek i odstaw. Żurawinówka nabierze barwy i mocy po miesiącu.

Stosowanie nalewki z żurawiny

Żurawinówkę można pić codziennie, ale małe ilości - ok. 15 ml. W okresie grypy i przeziębień można podwoić dawkowanie.

fot. iStock by Getty Images

Działanie i właściwości nalewki z orzechów laskowych: orzechy laskowe cieszą się uznaniem dzięki bogatej zawartości witaminy E, co sprowadza się do działania upiększającego. Nalewka z orzechów laskowych ma działanie zdrowotne, poprawia samopoczucie, bo owoce leszczyny pobudzają metabolizm i przyczyniają się do utraty wagi. Wspomagają układ trawienny i nerwowy. Dodatkowo orzechy laskowe pozytywnie działają na potencję.

Składniki:

200 g orzechów laskowych,

500 ml wody,

pół szklanki cukru,

2 łyżeczki cukru waniliowego,

0,7 l spirytusu.

Sposób przygotowania:

Orzechy w łupinach rozgnieć, przesyp do naczynia. Zalej spirytusem. Odstaw pod przykryciem na 4 tygodnie. Po tym czasie zagotuj wodę z cukrem, a nalewkę przefiltruj. Szklanką syropu przepłucz orzechy przez sitko i od razu dodaj płyn do nalewki i przelej do butelki. Zostaw leszczynówkę w spokoju przez 6 miesięcy - powinna być wtedy gotowa.

Stosowanie leszczynówki

Możesz ją pić z umiarem, np. kieliszek dziennie.

Dawkowanie i właściwości lecznicze wiśniówki: alkoholowa nalewka na wiśniach to doskonały lek na niestrawność i przeziębienie, środek dezynfekujący organizm przy infekcjach i stanach gorączkowych, środek przeczyszczający. Stosowana zewnętrznie (do nacierań) przyniesie ulgę w bólach mięśni. Nalewkę można rownież potraktować też jako środek energetyzujący, gdyż nieco rozcieńczona wodą, błyskawicznie usuwa znużenie.

Składniki:

1 kg owoców wiśni,

0,75 l spirytusu,

400 g cukru,

0,5 l wody.

Sposób przygotowania:

Umyte, pozbawione ogonków i pestek owoce, umieść w gąsiorku i wlej alkohol. Pozostaw na okres trzech tygodni, raz dziennie nim zamieszaj. Następny etap to przygotowanie roztworu wody i cukru. Często stosowana metoda zasypywania cukrem wiśni, a następnie doprawiania soku alkoholem nie pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wiśniówki. Cukier jak i miód zawiera dużą ilość niewielkich zanieczyszczeń, które przedostają się do soku i obniżają jakość naszego wyrobu. Pozbycie się tych zanieczyszczeń polega na wymieszaniu wszystkich składników (cukru, miodu i wody), a następnie doprowadzenia do wrzenia, zbierania piany i szumowin z powierzchni. Podobnie jak ma to miejsce podczas gotowania zupy. Po 3 tygodniach wiśnie oddziel od alkoholu i mieszaj z uprzednio przygotowanym roztworem cukru i miodu. Dokładnie wymieszaj i spróbuj, czy nie wymaga wzmocnienia. Dopraw roztwór i wlej do butelek. Odstaw na okres 4-5 tygodni w zacienione miejsce. Pijane wiśnie warto odłożyć do słoiczka i wykorzystać do deserów.

Stosowanie nalewki z wiśni

Trzy kieliszki dziennie wspomogą leczenie przeziębienia. Kurację stosuj przez 7 dni, a prewencyjnie pij jeden kieliszek okazjonalnie w tygodniu. Dużo zależy od tego, czy wzmacniałaś nalewkę dodatkowo spirytusem.

Działanie i właściwości lecznicze nalewki z dzikiej róży: znacząco wzmacnia organizm, bo zawiera rekordową ilość witaminy C. Bardzo zalecana jest w okresie przeziębień i infekcji. Służy leczeniu schorzeń wątroby, nerek i przewodu pokarmowego.

Składniki:

0,5 kg owoców dzikiej róży,

50 dag cukru,

1 l wódki.

Sposób przygotowania:

Umyte i odsączone owoce rozdrobnij. Przełóż do słoika i dodaj cukier. Owoce zalej alkoholem i odstaw na 6 tygodni. Odsącz przez gazę i przelej do butelek.

Stosowanie nalewki z dzikiej róży

Kieliszek dziennie dla wzmocnienia.

Działanie i właściwości lecznicze nalewki z aloesu: taka nalewka ułatwia trawienie, leczy i regeneruje pęknięcia skóry, podrażnienia i skaleczenia. Warto stosować ją na zaparcia, bo działa przeczyszczająco. Liście do nalewki z aloesu powinny mieć min. 2 lata, a max. 5 lat. Rośliny, z której chce się pozyskać liście na nalewkę, nie należy podlewać na 2 tyg przed „strzyżeniem”, a na dobę przed przygotowaniem nalewki włóż je do lodówki.

Składniki:

10 liści aloesu,

0,5 l czerwonego wina,

500 g miodu.

Sposób przygotowania:

Liście zmiel w maszynce lub wyciśnij z nich sok w sokowirówce. Na 1 szklankę soku aloesowego dodaj 1 szklankę alkoholu, następnie dodaj miód i zamieszaj i odstaw na tydzień do lodówki. Po tym czasie przefiltruj przez sitko płyn oraz rozlej do butelek z ciemnego szkła.

Stosowanie nalewki z aloesu:

Przed spożyciem możesz rozcieńczyć nalewkę ciepłą wodą, przechowuj ją w lodówce. Pij z umiarem, choć działanie nalewki jest łagodne.

Nalewek leczniczych nie można przygotowywać w plastikowych butelkach.

Nalewki i likiery owocowe oraz ziołowe są tym lepsze, im dłużej pozwolisz im leżakować. Idealne ze względu na walory smakowe i zdrowotne są dopiero po 3-4 latach dojrzewania .

. Jeśli owoce zalejesz wódką, a nie spirytusem, nalewka będzie miała ładny kolor i intensywny aromat.

Owoce pestkowe trzeba wydrylować, zwykle tylko część owoców pozostawia się w całości. Wydzielający się z pestek kwas pruski jest niezdrowy i zagłusza smak owoców.

i zagłusza smak owoców. Nalewki lecznicze powinny być przechowywane w dobrze zakorkowanych szklanych butelkach, w chłodnym i ciemnym miejscu.

Do przygotowania nalewki używaj tylko spirytusu rektyfikowanego kupionego w sklepie.

Lecznicze nalewki na bazie ziół i innych alkoholi są popularne w wielu krajach i każdy ma swoje flagowe receptury. Warto skosztować nalewek takich, jak:

Czechy - becherovka (gorzkawy likier z 32 ziół),

Francja - chartreuse zielony lub żółty (z brandy i 130 ziół),

Irlandia - irish mist (ziołowy likier na bazie whisky),

Łotwa - rigas melnais balzams (gorzki, czarny likier ziołowy),

Niemcy - jägermeister (likier ziołowy z 56 składników),

Szkocja - drambuie (na bazie single malt whisky, ziół i miodu),

Węgry - unicum (likier ziołowy o korzennym smaku),

Włochy - galliano (ziołowy o waniliowym smaku).

Tekst na podstawie artykułu Agnieszki Lewandowskiej. Pierwotnie opublikowany 03.09.2012.

