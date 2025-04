Lecznicze właściwości bursztynu

Bursztyn to kopalna żywica z trzeciorzędu, która ma żółtą barwę. Słowo bursztyn zwykle kojarzy się z piękną i drogocenną biżuterią. Czy tylko chęć tworzenia biżuterii kierowała greckimi i egipskimi kupcami, którzy by zdobyć bursztyn odbywali długie wędrówki nad Morze Bałtyckie? Otóż, w starożytnych grobowcach bardzo rzadko znajdowano biżuterię bursztynową. Natomiast kawałki bursztynu znajdowano pod skórą mumii egipskich. Być może bursztyn służył jako środek konserwujący zwłoki? Prawdopodobnie kupcy znali inne zalety bursztynów. Świadczy o tym fakt iż bursztyn określali jako „kamień życia i zdrowia”. Obecnie medycyna naturalna również wykorzystuje bursztyn jako pomoc w różnych schorzeniach. Dowiedz się do czego można wykorzystać bursztyn.

Fot. Depositphotos



Jeśli chcesz zapobiec grypie codziennie rano pij szklankę herbaty z dodatkiem 3 kropli nalewki bursztynowej.

Nalewkę możesz wykorzystać do nacierania pleców i klatki piersiowej w celu obniżenia temperatury ciała.

Z dobrodziejstw bursztynowej nalewki możesz skorzystać gdy chorujesz na zapalenie płuc, oskrzeli lub osłabienie mięśnia sercowego.

Jeśli twój nastrój nie jest w najlepszej formie wetrzyj nalewkę bursztynową w nadgarstek.

Jeśli miewasz migrenowe bóle głowy noś opaskę z wszytym bursztynem lub nacieraj skronie nalewką bursztynową.

Niektórzy uważają, że bursztyn ma właściwości przeciwnowotworowe. Według tej teorii należałoby nosić naszyjnik bursztynowy by zapobiec chorobie nowotworowej. Jednak medycyna nie potwierdza tej informacji.

Jak przygotować nalewkę bursztynową?

50 g surowego bursztynu

Aby dowiedzieć się czy bursztyn jest surowy potrzyj go i powąchaj. Jeśli poczujesz zapach żywicy to znaczy, że bursztyn nadaje się do przyrządzenia nalewki.

½ litra spirytusu 96%

Aby sporządzić nalewkę bursztyn należy rozdrobnić. Następnie rozkruszony bursztyn zalać spirytusem. Nalewkę odstawić w ciepłe miejsce. Często należy mieszać całą zawartość. Po 2 tygodniach nalewka nadaje się do użycia. Po zużyciu nalewki bursztyn można zalać drugi raz.

Bursztyn wykorzystywany jest również do produkcji kosmetyków. Producenci wykorzystują odmładzające właściwości bursztynu. Kremy zawierające bursztyn mają poprawić natłuszczenie i nawilżenie skóry. Najwięcej produktów zawierających bursztyn produkuje Pollena Eva. Oferta zawiera odżywki do włosów, szampony, kremy do rak i paznokci, balsamy do ciała, kremy do twarzy oraz dezodorant antyperspirant.