Kiedy dopadnie cię ból pleców, zgaga czy biegunka, nie musisz od razu biec do lekarza. Niektóre przypadłości możesz złagodzić sama, stosując leki bez recepty lub domowe środki. Czasami jednak pojawia się dylemat, jaką kurację zastosować. Czy na bolące gardło lepsze będą ciepłe płukanki, czy jedzenie lodów?

Gdy we znaki dają się stawy, należy je wygrzewać czy przykładać zimne okłady? Nie mniej problemów sprawia wybór leku bez recepty. Zastanawiamy się np., kiedy pić syrop wykrztuśny, a kiedy przeciwkaszlowy. Podpowiadamy więc, jak leczyć najczęstsze dolegliwości.

1. Pieczenie w przełyku

Zgagę skuteczniej złagodzi soda oczyszczona czy kisiel?

- Nie stosuj roztworu sody oczyszczonej. Choć neutralizuje kwas solny w żołądku, może podrażnić śluzówkę przełyku.

- Bezpieczniejszym środkiem będzie kisiel bez cukru. Możesz też przygotować napar z siemienia lnianego. Łyżkę nasion lnu zalej szklanką wrzątku i gotuj pod przykryciem przez 10 minut. Gdy przestygnie, przecedź go i wypij. Zgagę złagodzą też suszone migdały i herbatka z kopru włoskiego.

2. Biegunka

Brać leki hamujące biegunkę czy poczekać, aż sama minie?

- Nie sięgaj od razu po środki powstrzymujące biegunkę. Wprawdzie rzadziej biegasz dzięki nim do toalety, jednak opóźniają one wydalanie zarazków z organizmu. Stosuj te leki tylko w razie konieczności, np. w podróży.

- Przy biegunce przede wszystkim pij dużo płynów, by zapobiec odwodnieniu. Poza tym przyjmuj preparaty z elektrolitami (np. Orsalit, Floridral – ten drugi zawiera dodatkowo bakterie kwasu mlekowego) i probiotyczne (np. Multilac, Dicoflor). Możesz też sięgnąć po węgiel leczniczy. Z domowych środków pomocne będą suszone jagody (kupisz je w aptece).

3. Dolegliwości stawowe

Na bolące stawy przykładać ciepłe czy zimne okłady?

- Jeśli ból pojawił się po urazie, np. upadku czy uderzeniu, zaleca się tylko zimne okłady. Do chorego stawu możesz przyłożyć np. kostki lodu (koniecznie zawiń je w woreczek foliowy i ręcznik). Zimny okład trzymaj nie dłużej niż 3–5 minut. Inaczej możesz odmrozić skórę.

- Przy dolegliwościach związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi ulgę przynoszą zarówno zimne okłady, jak i wygrzewanie. Zmniejszają one ból i sztywność stawów. Ciepłych okładów nie stosuj jednak, gdy chory staw jest obrzęknięty, a skóra wokół niego zaczerwieniona i ciepła.

4. Białe plamki na paznokciach

Można je zignorować czy trzeba brać preparaty witaminowe?

- Gdy plamki pojawiły się na jednym czy dwóch paznokciach, nie musisz się nimi przejmować. Mogły powstać po niewielkim urazie, np. po uderzeniu.

- Jeśli plamki widać na większości paznokci, brakuje ci witamin z grupy B i niektórych mikroelementów, np.: cynku, miedzi, wapnia, żelaza. Postaraj się urozmaicić dietę. Jadaj więcej zielonych warzyw, produktów pełnoziarnistych, ryb, mleka i produktów mlecznych, orzechów. Przez miesiąc lub dwa możesz zażywać preparaty witaminowe.

5. Ból gardła

Chore gardło lepiej wygrzewać czy jeść lody?

- Jeśli bólowi gardła towarzyszy podwyższona temperatura, lody nie są wskazane. W takiej

sytuacji powinnaś pić dużo ciepłych napojów, np. herbatę z cytryną lub sokiem malinowym. Warto też płukać gardło kilka razy dziennie ciepłym naparem z szałwii, rumianku albo kory dębu.

- Lody mogą okazać się pomocne, gdy odczuwasz jedynie drapanie i lekki ból gardła. Poleca się je też dzieciom, którym usunięto migdałki podniebienne. Pod wpływem zimna zmniejsza się ból

i obrzęk w gardle, a rana szybciej się goi.



6. Kaszel przy przeziębieniu

Kiedy stosować syrop wykrztuśny, a kiedy przeciwkaszlowy?

- Na początku przeziębienia kaszel jest suchy, czyli nie odkrztuszasz wydzieliny. By pobudzić jej wytwarzanie, pij dużo płynów, 2–3 razy dziennie stosuj inhalacje i nawilżaj powietrze w mieszkaniu. Jeśli suchy kaszel jest bardzo uporczywy, warto sięgnąć po syrop przeciwkaszlowy.

- Gdy zaczynasz odkrztuszać wydzielinę, pomocny będzie syrop wykrztuśny. Dzięki niemu śluz w drogach oddechowych stanie się rzadszy i łatwiej będzie go usunąć. Syropu wykrztuśnego nie należy stosować wieczorem, zwłaszcza u dzieci i osób starszych, gdyż może zakłócać sen. Gdy wydzieliny jest jeszcze niewiele, a kaszel jest męczący, możesz stosować syrop przeciwkaszlowy.