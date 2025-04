Spis treści:

Naukowcy po kierunkiem Masashi Kato i Takumi Kagawy z Uniwersytetu Nagoya w Japonii zauważyli, że obecny w warzywach przeciwutleniacz – luteolina – skutecznie hamuje proces siwienia włosów. W badaniu przeprowadzonym na myszach skoncentrowano się na działaniu trzech przeciwutleniaczy: luteoliny, hesperetyny i diosmetyny. Ten pierwszy znacząco się wyróżnił.

Luteolina spośród badanych antyoksydantów wyróżniła się skutecznością. Futro myszy, którym podano związek, pozostało czarne w przeciwieństwie do siwiejącego futra pozostałych gryzoni.

Autorzy podkreślili, że luteolina wprawdzie nie powodowała objawów toksyczności u gryzoni, ale nie wiadomo, jaki jest jej profil bezpieczeństwa przy zastosowaniu u ludzi. Wymagane są dalsze analizy.

Czym jest luteolina i jak działa na siwe włosy?

Luteolina jest flawonoidem i roślinnym przeciwutleniaczem, który występuje w niektórych warzywach, owocach i ziołach. Wykazuje działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i chroni komórki przed degeneracją. Reguluje również różne szlaki sygnalizacji komórkowej i według japońskich naukowców to dzięki temu zapobiega siwieniu włosów.

Działanie luteoliny jest związane z wpływem tego przeciwutleniacza na endoteliny, czyli białka biorące udział w komunikacji komórkowej. Zastosowanie luteoliny poprawiało aktywność endotelin i ich receptorów, co pozwalało utrzymać aktywność komórek odpowiedzialnych za produkcję ciemnego barwnika.

Japońskie badanie nie jest pierwszym, które sugeruje, że ten przeciwutleniacz może zapobiegać siwieniu włosów. W 2021 na łamach International Journal of Molecular Sciences dowiedziono, że luteolina chroni melanocyty przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, dzięki czemu włosy mogą zachować swoją naturalną pigmentację.

Na razie nie wiadomo dokładnie, jak ludzie mogliby przyjmować luteolinę i w jakiej ilości, aby nie pojawiały się siwe włosy i jednocześnie by było to bezpieczne. Możemy jednak bez trudu zwiększyć jego ilość w diecie.

Luteolina jest obecna w takich warzywach jak seler, pietruszka, marchew, brokuły, cebula i papryka. Jest także składnikiem wielu ziół, w tym zwłaszcza tymianku, rozmarynu, rumianku, mięty i oregano. Bogate w luteolinę są pomarańcze, jabłka, czerwony grejpfrut i arbuz. Jest również dostępna w postaci suplementów stosowanych doustnie oraz preparatów przeznaczonych do stosowania zewnętrznego.

Chociaż na razie liczba dowodów na to, że luteolina może hamować siwienie włosów, jest ograniczona, to jednak wyniki japońskiego badania są bardzo obiecujące i skłaniają do dalszej oceny tego związku pod kątem wpływu na organizm człowieka.