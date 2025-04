Produkty pszczele są znane od tysięcy lat. Człowiek pierwotny zapewne doceniał głównie walory smakowe miodu. Jednak już w starożytności odkryto jego wartości lecznicze i pielęgnacyjne. Starożytni Rzymianie leczyli miodem choroby wątroby i rany, zaś egipska królowa Kleopatra, słynąca z nieskazitelnej cery, stosowała go do pielęgnacji. Obecnie apiterapia to leczenie wszystkimi produktami pszczelimi. A ich rodzina jest bardzo duża - nie ogranicza się do różnych gatunków miodu.

Jak leczyć się miodem...

Można go stosować na wiele różnych sposobów - zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Działanie ziół zwielokrotnisz, dodając choćby jedną łyżeczkę miodu do naparów lub odwarów ziołowych. Pamiętaj jednak, że wysoka temperatura niszczy większość cennych składników w nim zawartych. Dlatego zazwyczaj rozpuszcza się go w przegotowanej wodzie o temperaturze nie przekraczającej 40°C (wyjątkiem jest dodawanie miodu do gorącej herbaty).

Uniwersalnym środkiem wzmacniającym i zapobiegającym różnym schorzeniom jest woda z miodem.

Na wzmocnienie i poprawę odporności: 1 łyżkę stołową wybranego miodu rozpuść w szklance letniej wody i zostaw na noc, by uaktywniły się wszystkie zawarte w nim substancje. Pij z samego rana, na czczo.

Na ból gardła: napar z szałwii (1 łyżeczka ziół na szklankę wrzącej wody) przestudź i dodaj do niego 1 łyżeczkę miodu wielokwiatowego. Płucz gardło 3 razy dziennie.

Na skaleczenia: oczyść rankę pod bieżącą wodą i posmaruj odrobiną miodu gryczanego lub lipowego. Załóż czysty opatrunek.

Na przeziębienie: gorącą herbatę z cytryną osłodź 2 łyżeczkami miodu lipowego. Pij 3 razy dziennie. Herbata z miodem bardzo silnie rozgrzewa i powoduje pocenie. Z tego powodu właśnie nie powinny jej pić osoby, które są chore na serce.

...i ziołomiodem

Ziołomiody są bogatsze w witaminy i biopierwiastki niż zwykłe miody, dlatego działają silniej. Ale żeby pszczoły mogły je wyprodukować, trzeba trochę im pomóc. Oprócz pyłku lub spadzi jedzą więc specjalnie przygotowane pożywki ziołowe, które po dodaniu enzymów i hormonów przetwarzają dalej jak zwykły miód. Cechy ziołomiodów zależą od tego, na bazie jakiej odżywki powstały. Te najbardziej popularne to:

aloesowy - poprawia trawienie, łagodnie przeczyszcza, można go stosować przy zaparciach;

aroniowy - obniża ciśnienie krwi, wspomaga leczenie niewydolności krążenia;

głogowy - wzmacnia mięsień sercowy i wspomaga funkcjonowanie układu krążenia;

miętowy - dezynfekuje, wzmacnia organizm, poprawia trawienie, stosuje się go w nieżytach żołądka i jelit;

pokrzywowy - poprawia przyswajanie żelaza i przeciwdziała anemii;

sosnowy - działa wykrztuśnie i przeciwzapalnie, leczy nieżyty górnych dróg oddechowych;

tymiankowy - pobudza apetyt i poprawia odporność, zwiększając ilość białych krwinek, odkaża układ moczowy.

Najłatwiejszym i najskuteczniejszym sposobem przygotowania wszystkich gatunków ziołomiodów jest rozpuszczenie 1 łyżeczki w 3/4 szklanki soku owocowego. Napój taki należy pić 3 razy dziennie. Wybór ziołomiodu zależy od dolegliwości.

Uwaga alergicy!

Wszystkie produkty pszczele mogą uczulać. Szczególną ostrożność powinni zachować alergicy, którzy mają alergię pyłkową. Bardzo prawdopodobne, że są uczuleni także na miód. Podobno miód wielokwiatowy łagodzi objawy alergii, ale jeżeli na nią cierpisz, przed jego zastosowaniem lepiej skontaktuj się z lekarzem lub doświadczonym apiterapeutą. Miody i ziołomiody nie są jedynymi produktami pszczół, wykorzystywanymi w celach leczniczych.