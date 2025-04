Pszczele produkty wspomagają terapię wielu dolegliwości.

- Miód jest skarbnicą substancji odżywczych, dlatego codziennie warto zjeść 1–3 łyżeczki na wzmocnienie. Przynosi też ulgę przy przeziębieniu oraz kłopotach trawiennych.

- Propolis (tzw. kit pszczeli) to mieszanina substancji żywicznych, której pszczoły używają do zabezpieczania ula. Ma właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Łagodzi też stan zapalny i przyspiesza regenerację tkanek. W aptekach i sklepach zielarskich można kupić preparaty z propolisem, np.: pastylki na ból gardła, czopki, maści na oparzenia i stany zapalne skóry, płyn do płukania jamy ustnej.

- Pyłek kwiatowy jest poza miodem głównym pokarmem pszczół. Po przetworzeniu owady przechowują go w plastrach (to tzw. pierzga). Pyłek jest bogaty w substancje odżywcze. Działa też antybakteryjnie i przeciwmiażdżycowo, obniża poziom cukru we krwi, reguluje trawienie. Pyłek przyjmuje się 3 razy dziennie pół godziny przed jedzeniem. Przed podaniem należy go rozmieszać z miodem, mlekiem, wodą. Dorosłym zaleca się 3–5 łyżeczek pyłku dziennie, dzieciom 1–2.

- Mleczko pszczele to substancja, którą pszczoły karmią larwy. Jest bogate w witaminy, mikroelementy i inne substancje odżywcze. Wzmacnia i reguluje pracę całego organizmu. W aptekach i sklepach zielarskich można kupić produkty (np.: miód, tabletki, syropy) z mleczkiem pszczelim.

- Wosk – pszczoły budują z niego plastry. Żucie pustych plastrów wzmacnia dziąsła, pomaga w zapaleniu jamy ustnej i chorobach dróg oddechowych.

Katarzyna Michalska