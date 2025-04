5 z 5

Oliwa z oliwek

- By zregenerować wątrobę: przez 10 kolejnych dni wypijaj przed snem po łyżce oliwy z łyżką soku z cytryny (zawarte w miksturze polifenole zwalczają wolne rodniki i działają na wątrobę ochronnie). Taką samą kurację, ale rano, na czczo, możesz stosować, jeśli cierpisz na zaparcia lub masz podrażniony przewód pokarmowy.

- Gdy masz wysoki cholesterol: skrapiaj oliwą (do 2 łyżek dziennie) surówki i inne dania. To podniesie poziom dobrego cholesterolu HDL



Pełnoziarnisty makaron

- Przy atakach głodu: do obiadu gotuj po szklance na osobę pełnoziarnistego makaronu. To źródło węglowodanów złożonych. Są one wolniej przyswajane niż te zawarte np. w białym ryżu czy ziemniakach, dlatego sycą na wiele godzin i zapobiegają wahaniom cukru we krwi, a to właśnie one wywołują wilczy apetyt. Makaron możesz jadać nawet codziennie, ale by spełniał swoją rolę, powinien być lekko twardy (al dente). i obniży poziom złego LDL.