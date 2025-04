Len - polskie złoto

Len zwyczajny to jedna z tych odmian lnu, która ma najszersze zastosowanie. Jest to roślina o maleńkich, błękitnych lub białych kwiatach, które otwierają się zależnie od promieni słonecznych.



Kwitnienie w miesiącach letnich, głównie przez czerwiec i lipiec. Łodyga lnu sięga czasem nawet dziewięćdziesięciu centymetrów i rozgałęzia się ku górze. Od dołu wyrastają z niej podłużne, ostro zakończone liście, które sporadycznie pojawiają się także na odgałęzieniach.

Roślina ta znalazła wiele zastosowań i to w różnych dziedzinach życia. Można zatem śmiało nadać jej miano polskiego złota. Z lnu bowiem otrzymujemy włókno, papier, oleje, leki, pasze i składniki do kosmetyków. Kwiaty bywają często elementem dekoracyjnym posesji i miejskich rabat.

W przemyśle wykorzystuje się całą roślinę, od korzenia po kwiat. Dlatego się jej nie ścina, a wyrywa razem z korzeniem. Włókna na tkaniny otrzymujemy właśnie z korzenia i łodygi lnu. Z nich też powstają paździerze, wysokiej jakości papier i wytłoki, pożytkowane na paszę dla bydła i trzody chlewnej. Z zagęszczonego oleju lnianego, produkuje się jeszcze pokost, służący m.in. impregnacji drewna.

Nas niewątpliwie najbardziej interesują zdrowotne właściwości tejże rośliny...

Lniana tkanina

Już od dawna ceniono lniane materiały. Teraz także prawdziwa tkanina z tej rośliny cieszy się uznaniem, a ubrania chętnie noszą i mężczyźni i kobiety. Jej walory to hipoalergiczność, przewiewność, a także działanie przeciwbakteryjne. Zatem to świetny materiał na ubranka dla alergików i osób mających problemy z nadpotliwością.

Olej lniany

Kolejny ważny produkt lniany, to olej tłoczony na zimno. Jest on bogaty w kwasy omega-3, którym to zawdzięczamy profilaktykę różnych chorób cywilizacyjnych. Jednak są to kwasy, które szybko tracą swe właściwości, na drodze utleniania. Ważne jest, by dostarczać je organizmowi codziennie, z pożywieniem. Pozwoli to w dużym stopniu zredukować ryzyko chorób nowotworowych, serca, naczyń krwionośnych, nerwowych, patologii skóry, oczu i zaburzeń odporności. Kwasy te mają jeszcze swój udział we wzroście i rozwoju młodego organizmu, a więc i u dzieci jest niezbędny. Olej wykorzystuje się wewnętrznie w stanach zapalnych żołądka i jelit oraz układu moczowego, a zewnętrznie przy wyprysku, zapaleniu i owrzodzeniach skóry. Trzeba jeszcze wiedzieć, że pod wpływem światła, temperatury i działania powietrza, olej traci swe dobrodziejstwa, więc dlatego musi być odpowiednio przechowywany – ciemna butelka, szczelnie zakręcona, w lodówce.

Siemię lniane

Siemię lniane, to nic innego jak nasiona lnu. Mają zastosowanie w różnych stanach, jednak najczęściej wykorzystuje się je w zaparciach, nadkwasocie, wrzodach i nadżerkach żołądka oraz problemach z gospodarką lipidową. Zaleca się je również przy infekcjach dróg oddechowych, w celu nawilżenia śluzówki jamy ustnej, gardła i przełyku. Ponadto siemię wykazuje działanie antyutleniające, zapobiegając w ten sposób nowotworom, głównie prostaty. Trzeba pamiętać, że siemię może powodować zaburzenia we wchłanianiu leków i innych substancji, z uwagi na wytwarzanie osłony śluzowej w jelicie.

Napar z siemienia

Napar z siemienia wykonuje się następująco: łyżkę zmielonego lub rozgniecionego lnu zalewamy ciepłą wodą i pozostawiamy na noc. Pijemy rano na czczo i przygotowujemy kolejną miksturę na wieczór. Niektórych może przerażać konsystencja sporządzonego naparu. Jest podobna do masy śluzowej, ale nie ma smaku i znaczącego zapachu. Można go za to urozmaicić owocami, miodem, kroplami miętowymi lub jogurtem.

Kataplazmy

Siemię bywa też stosowane zewnętrznie w postaci kataplazmów, w przypadku oparzeń i odmrożeń, suchej, łuszczącej się skóry, pękającego naskórka i długo gojących się ran. Taki kataplazm wykonuje się z 5 deko siemienia, zalanego pół szklanki wody. Powstałą masę zawija się w kawałek tkaniny naturalnej i przykłada w chorobowo zmienione miejsca.

Odżywka do włosów

Inny sposób zewnętrznego wykorzystania siemienia lnianego, to odżywka do włosów. Trzy łyżki nierozgniecionych nasion siemienia zalewamy wrzątkiem, a następnie przecieramy przez sito, by oddzielić je od nasion. Śluz nakładamy na czyste włosy na kilka minut, po czym dokładnie spłukujemy.

Rękawiczki lniane

Na pękający naskórek na dłoniach, przesuszenie i podrażnienie skóry, można wykonać okład w formie „lnianych rękawiczek”. Najpierw musimy przygotować papkę stanowiącą „maskę na dłonie”: ¼ szklanki mączki lnianej wymieszaj z 1 łyżką oleju lnianego lub oliwy z oliwek. Dodawaj stopniowo do tej papki ciepłej wody i ciągle mieszaj. Gdy mikstura będzie jasnego koloru – jest gotowa. Przelej ją do miski i zanurz w niej swoje dłonie na kwadrans. Następnie opłucz ciepłą wodą, delikatnie osusz i wmasuj w dłonie kilka kropli oleju lnianego.

Dieta warta Nobla – słów kilka o niemieckiej dr Johannie Budwig

Jest to niemiecka biochemiczka, prowadząca badania nad olejem lnianym, już kilkakrotnie nominowana do nagrody Nobla. Jako naukowiec podała wytyczne diety, która ma zapobiegać i pomóc leczyć miażdżycę, choroby skóry, alergie, nowotwory, różne depresje, a nawet chorobę Alzheimera. Bazą tejże diety jest właśnie olej lniany nieoczyszczony, tłoczony na zimno, przyjmowany pod postacią pasty olejowo-twarogowej (5 do 6 łyżek oleju lnianego, wymieszać z 12,5 deko białym, chudym twarogiem, ewentualnie doprawić ziołami – profilaktycznie: 2 łyżki pasty na dzień, umiarkowanie nasilone choroby: 2 do 4 łyżek, w ciężkim przebiegu około 6 łyżek). Oprócz pasty, doktor Budwig zaleca dodatkowe spożywanie siemienia lnianego. Ponadto zachęca do bezwzględnej rezygnacji z innych tłuszczów roślinnych, tłustego nabiału, mięsa, majonezu, potraw smażonych i sztucznie przetworzonej żywności.