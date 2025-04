O tym, że kontakt z przyrodą działa kojąco na układ nerwowy, pozwala się zrelaksować, ochłonąć po ciężkim dniu i obniżyć poziom stresu wiadomo nie od dzisiaj. Na tej wiedzy opiera się praktyka kąpieli leśnych. Dowiedz się, czym są kąpiele leśne i jak samemu skorzystać z tej prostej i skutecznej metody na poprawę zdrowia i samopoczucia.

Spis treści:

Kąpiele leśne to rodzaj ekoterapii. Jest to praktyka pochodząca z Japonii. Inna nazwa to shinrin-yoku. Kąpiele leśne w ostatnich latach cieszą się rosnącą popularnością na całym świecie. Ich celem jest złagodzenie napięcia, stresu, zapobieganie chorobom autoimmunologicznym. Jest to alternatywa dla miejskiej rzeczywistości przesiąkniętej technologiami.

Pierwsze kąpiele leśne w Japonii praktykowano w latach 80. XX wieku. Celem było nie tylko szukanie sposobu na radzenie sobie z wypaleniem zawodowym, ale również zwiększenie świadomości ekologicznej.

Kąpiele leśne mogą mieć różną formę: począwszy od najprostszej, czyli spokojnego spaceru wśród drzew, po zaplanowane i uporządkowane działania połączone z medytacją kierowane przez przeszkolonych trenerów.

Wskazane jest, aby leśna kąpiel trwała 2-3 godziny. Tyle czasu potrzeba, aby osiągnąć oczekiwane korzyści dla zdrowia.

Kąpiele leśne nie polegają na ćwiczeniach czy bieganiu po lesie, nie są też wyłącznie spacery. Jest to przebywanie wśród drzew, blisko natury, i koncentrowanie się na tym, co nas otacza poprzez zmysły wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. To świadoma kontemplacja, zanurzenie się w leśnej atmosferze. Kąpiele leśne pozwalają wrócić do naszych korzeni i korzystać z tego pełną piersią.

Naukowcy potwierdzają korzyści płynące z zanurzania się w leśną atmosferę. Kąpiele leśne mają wiele zalet:

Udowodniono, że leśne kąpiele pomagają regulować ciśnienie krwi i uspokajają tętno, obniżają stężenie kortyzolu i innych hormonów stresu, łagodzą aktywność nerwów współczulnych. Zwiększają też produkcję komórek NK (tzw. naturalnych zabójców), które poprawiają odporność organizmu. Uważna obecność wśród drzew zmniejsza uczucie niepokoju, smutku, zmęczenia i złości.

Przeczytaj też: 9 sposób na stres o udowodnionej skuteczności

Aby skorzystać z dobrodziejstwa leśnych kąpieli, możemy poszukać przewodników i miejsc, które organizują takie formy spędzania czasu, ale możemy także sami wypróbować tej metody. Jak to robić:

Kąpieli leśnych możesz też doświadczać z bliskimi. Możesz umówić się z grupą znajomych lub zabrać ze sobą bliską osobę, przy której możesz się zrelaksować i skoncentrować.