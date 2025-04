Lewatywa dawniej

Jest to jeden z najstarszych zabiegów leczniczych w medycynie. Lewatywę wykonywano już w czasach antycznych chociażby w Mezopotamii, Egipcie czy Grecji. Zwolennikiem tej metody oczyszczania jelita był Hipokrates. Swoim pacjentom wlewał do jelita roztwór wody, oleju, soli. W kolejnych wiekach środki, za pomocą których wykonywano lewatywę, nieco się zmieniały.

W średniowieczu na przykład do wykonania lewatywy stosowano bambusowe rurki, worki ze skóry, pęcherze zwierząt.

Do przeprowadzenia zabiegu wykorzystywano specjalne kolby, które wykonywano z drewna, szkła, miedzi, a nawet kości zwierząt. Swoim wyglądem przypominała ona strzykawkę. Co ciekawe, za wynalazców gruszki do lewatywy uznaje się Indian znad Amazonki.

Lewatywa obecnie



Dawniej lewatywa była zabiegiem wykonywanym wręcz powszechnie. Obecnie do oczyszczania jelit służą nam głównie specjalne tabletki. Jednak nadal pewna grupa osób decyduje się na wykonanie lewatywy w zaciszu własnego domu, w specjalnym gabinecie lub szpitalu. Powszechnie stosują ją też gwiazdy kina czy muzyki, które mają nadzieję na to, że dzięki lewatywie schudną. Faktycznie, osoby, które wykonały zabieg stwierdzają, że ich waga zmniejszyła się o kilka kilogramów. Jest to spowodowane usunięciem zalegających w jelicie złogów.

Dlaczego warto robić lewatywę?



W jelicie grubym zalega nie tylko kał, ale także toksyny, przeróżne złogi, bakterie. Obecnie powszechnie zaleca się na poprawę metabolizmu i ogólnie oczyszczanie jelita spożywanie błonnika. Owszem, jest on zdrowy i nie powinno go zabraknąć w diecie. Jednak zdaniem lekarzy (nie wszystkich oczywiście) błonnik nie jest tak skuteczny, jak lewatywa. Pomaga ona oczyścić jelito ze złogów przyczepionych do ścianki jelita, które mogły gromadzić się nawet... kilka lat. Szacuje się, że u osoby po czterdziestym roku życia zalegające w jelicie złogi mogą ważyć łącznie nawet 8-15 kilogramów.

Kiedy wykonać zabieg?



Wiele osób decyduje się na wykonanie lewatywy przed porodem, przed rozpoczęciem współżycia analnego, by schudnąć. Lekarze zalecają zabieg również przed wykonaniem specjalnych badań jelita grubego oraz w przypadku wystąpienia gorączki.

Poniżej przedstawiamy powody, dla których warto wykonać lewatywę – wg jej zwolenników:

wzdęcia, zaparcia;

nieprzyjemny zapach z jamy ustnej, biały nalot na języku;

rozdrażnienie, gorsze samopoczucie, apatia;

wysypka;

utarta apetytu;

senność;

uczucie ciężkości na żołądku;

bóle brzucha, skurcze jelit;

nieprzyjemny zapach ciała;

choroby żołądka, nerek, tarczycy, płuc, serca;

alergie;

wypryski, wągry.

Jelito grube a organizm



Zalegające w jelicie złogi mogą powodować pewne dolegliwości.

Przykładowo o wrzodziejącym zapaleniu jelita świadczyć mogą zmiany skórne, zapalenie spojówek, śluzówki jamy ustnej oraz stawów.

Nieprawidłowa praca jelita grubego może mieć niekorzystny wpływ na cały organizm człowieka. Mogą pojawić się czarne plamy, nalot na zębach, co oznaczać może oznaczać pokrycia jelita grubego pleśnią, brak witaminy A. Nieprawidłowości w obrębie jelita grubego mogą mieć też wpływ na zapalenie zatok, jamy ustnej, dziąseł, ból zębów, anginę, opryszczkę.

Jak to zrobić?



Niektóre osoby rezygnują z wykonania lewatywy obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Zabieg ten nie stanowi zagrożenia dla organizmu, jeśli jest wykonany prawidłowo i nie za często. Lewatywę można wykonać w jednej z klinik specjalizujących się w tego typu zabiegach lub w zaciszu własnego domu. W aptekach dostępne są jednorazowe zestawy do tego zabiegu. Warto pamiętać, by przed przystąpieniem do wykonania lewatywy rozluźnić się, zrelaksować.

Należy przygotować odpowiednią ilość wody, której temperatura nie powinna przekraczać 40 stopni Celsjusza. Zdaniem lekarzy najodpowiedniejsza temperatura to 36-38 stopni. Do wykonania zabiegu potrzeba od 0,5 litra wody (w pierwszych zabiegach) do nawet 2 litrów.

Do irygatora należy wlać wodę z dodatkiem np. soku z cytryny. Kładziemy się na podłodze (warto położyć wcześniej ceratę) na boku. Końcówkę rurki smarujemy olejem lub wazeliną i dopiero wtedy wkładamy do odbytu. Powinno się w nim znaleźć 8-10 centymetrów rurki. Wówczas odkręcamy kranik i wlewamy wodę do jelita. Po wprowadzeniu całej jej ilości wyjmujemy rurkę, kładziemy się na plecach i czekamy ok. 10 minut. Gładzimy brzuch prawą ręką zgodnie z wskazówkami zegara. Następnie można chodzić, a nawet delikatnie podskakiwać. Dopiero wtedy dochodzi do wypróżnienia. W jego wyniku mogą zostać wydalone kamienie kałowe, piasek, polipy, śluz, kawałki przypominające skórkę kiełbasy, kolce, strzępy.

