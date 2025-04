Spis treści:

Lewatywa jest procedurą medyczną, którą polega na wlewaniu przez odbyt płynu do jelita grubego, co umożliwia usunięcie zalegającej w nim treści. Lewatywę wykonuje się m.in. w przypadku nawracających, uporczywych zaparć. Trzeba jednak pamiętać, że regularne stosowanie metod o działaniu przeczyszczającym powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu nerwów, mięśni i naczyń, i może paradoksalnie pogłębić problem zaparć. Długotrwałą i bezpieczną metodą jest zmiana nawyków żywieniowych. Lewatywa jest więc sposobem doraźnym.

Lewatywę wykonuje się też prawie zawsze u kobiet w ciąży przed porodem, aby zapobiec mimowolnemu wypróżnieniu w trakcie porodu. Jest to także zabieg przeprowadzany przed operacjami obejmującymi jelito grube oraz badaniami diagnostycznymi przeprowadzanymi w jego obrębie.

Celem lewatywy jest rozpuszczenie i zmiękczenie mas kałowych, które zalegają w jelicie. Lewatywa również pozwala usunąć gazy, które powstają w wyniku zalegania kału.

Lewatywę można zrobić samodzielnie w domu. Najlepiej wykorzystać do tego zestaw do lewatywy dostępny w aptece - są to specjalne gruszki lub wlewniki - oraz roztwór przeznaczony do tego celu. Lepiej nie stosować dowolnych mieszanek, ponieważ płyn powinien mieć określony skład i właściwości, aby był skuteczny. Niektóre źródła podają, że można wykorzystać do lewatywy również delikatne mydliny lub roztwór soli (1 łyżeczka soli kuchennej na 1 litr wody). Po zabiegu należy pić dużo płynów oraz jeść warzywa i kasze, które korzystnie wpływają na pracę jelit. Lewatywa jest zabiegiem bezbolesnym.

Lewatywa jest bezpiecznym zabiegiem, lecz nie zawsze można ją przeprowadzić. Nie stosuj lewatywy, gdy występuje:

wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

guz w okrężnicy lub odbytnicy,

choroba serca,

odwodnienie,

niewydolność nerek,

stan po zabiegu operacyjnym,

choroba uchyłkowa jelita grubego,

podejrzenie niedrożności jelita lub perforacji jelita.

