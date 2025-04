Przechadzając się po parkach w letniej porze, zwłaszcza w czerwcu i lipcu, towarzyszy nam przemiły zapach kwitnących lip i brzęczenie miododajnych pszczół. Bardzo łatwo rozpoznać drzewa lipowe, oglądając np. ich liście. Są one kształtu sercowatego. Kwiaty zaś są bladożółte lub bladozielone, posiadają mnóstwo delikatnych pręcików i cudownie pachną latem…

W zielarstwie wykorzystuje się m.in. kwiaty i liście lipy szerokolistnej i drobnolistnej. Kiedyś w zamierzchłych czasach, doceniano też korę tego drzewa i owoce. Kora była znana jako lek na schorzenia oczu, natomiast owoce jako środek wspomagający leczenie padaczki, choroby w obrębie klatki piersiowej i kaszel. Były też środkiem napotnym, podobnie jak kwiaty. Owoce stanowią również stymulant odporności, dlatego są w

skazane w okresie zwiększonej zapadalności na przeziębienia.

Kwiaty lipy są najpowszechniej stosowane w lecznictwie. Ich łagodność działania sprawia, że napary można stosować nawet u małych dzieci. Napary z kwiatów są jak najbardziej wskazane przy przeziębieniu, do obniżania gorączki (działanie napotne), chorobach układu oddechowego (działanie wykrztuśne) i grypie. Ponadto wykazują działanie moczopędne, przeciwskurczowe i żółciopędne.

Jak korzystać z dobrodziejstw zioła?

Kwiaty lipy zbieramy od początku kwitnienia i dokładnie suszymy. Nie mogą być one przekwitnięte i pogniecione. Dobrze wysuszone kwiaty mają blady kolor i przyjemnie pachną. Umieszczamy je w szczelnie zamykanym słoju i stosujemy, kiedy trzeba.

Lipę można wykorzystać na wiele sposobów, zacząwszy od naparów, a skończywszy na kąpielach z jej dodatkiem:

Kąpiel z kwiatami lipy na bezsenność

Jest zalecana osobom podenerwowanym, także nadpobudliwym dzieciom oraz tym, którzy miewają problemy z zasypianiem i utrzymaniem ciągłości snu.

Przepis:

2 garście kwiatów lipy umieszczamy w jedwabnym lub lnianym woreczku, zawiązujemy i wrzucamy do wanny. Napuszczamy do niej wodę o temperaturze 38-40°C i kąpiemy się przez około 20 minut. Po kąpieli nacieramy ciało woreczkiem z lipą, dokładnie osuszamy się ręcznikiem i udajemy się do łóżka. Pamiętamy by nie spłukiwać ciała czysta wodą po lipowej kuracji.

Herbatka z liści lipy na problemy żołądkowe

Liście lipy także są surowcem zielarskim, tyle ze mniej znanym i rozpowszechnionym. Herbatkę z liści lipy stosuje się wspomagająco np. w leczeniu nieżytów żołądka, zgagi, odbijań i bólów brzucha.

Przepis:

Garść drobno pociętych liści lipy zalewamy 0,5l wrzątku i pozostawiamy do zaparzenia. Następnie cedzimy i pijemy codziennie po 1-3 filiżanki naparu.

Napotna herbatka z kwiatów lipy

Herbatka działa napotnie, przez co obniża gorączkę. Jest polecana w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, ponieważ wspomaga odflegmianie oskrzeli.

Przepis:

2-3 łyżeczki kwiatów lipy mieszamy z 0,25l wrzątku i odstawiamy na 10 min do parzenia. Cedzimy, osładzamy miodem według uznania i pijemy jeszcze gorącą herbatę. Następnie szybko wskakujemy pod kołdrę i się wygrzewamy.

Lipowy płyn do płukania jamy ustnej i gardła

Płukanie jamy ustnej i gardła naparem z lipy jest wskazane w leczeniu zapaleń gardła i anginy.

Przepis:

Płukankę przyrządzamy podobnie jak herbatkę, ale zamiast miodu dodajemy sok z połowy cytryny, do wystudzonego naparu. Jamę ustną płuczemy miksturą o temperaturze pokojowej lub lekko podgrzaną.

Zioła niejednokrotnie są alternatywą dla dość drogich leków. Gdy objawy infekcji są nieznaczne, możemy spróbować ich naturalnej mocy. Jednak gdy nie pomagają konieczna jest konsultacja z lekarzem.

