Aby złagodzić dnę moczanową, chorzy przyjmują leki obniżające poziom kwasu moczowego w organizmie. Podobne właściwości ma liść laurowy. Jego stosowanie jest na ogół bezpieczne i nie powoduje skutków ubocznych. Na dnę moczanową można pić wywar z liści laurowych, okładać nimi bolące miejsca lub stosować olejek eteryczny z tej rośliny.

Spis treści:

Dna moczanowa, inaczej podagra lub artretyzm, to choroba z nawracającym zapaleniem stawów wywołanym krystalizacją moczanu sodu w płynie stawowym i powstawaniem złogów. Występuje u ok. 2% ludzi. Najczęściej u mężczyzn.

Napady dny moczanowej są bardzo bolesne. Zwiastuje je silny ból stawów, zwłaszcza palucha stopy, ale czasami również kolan, dłoni, nadgarstka i innych stawów. Pojawia się też zaczerwienienie i obrzęk. Atak trwa od kilku lub kilkunastu dni. Między napadami dny przez pierwsze lata chory nie odczuwa żadnych dolegliwości. We krwi może występować podwyższone stężenie kwasu moczowego, ale nie musi. Po kilkunastu latach dna moczanowa przechodzi w postać przewlekłą, napady się nasilają, są częstsze i trwają dłużej, a stężenie kwasu moczowego jest stale podwyższone. Z czasem kryształki kwasu moczowego odkładające się pod skórą tworzą charakterystyczne guzki, zwane guzkami dnawymi. Stawy stają się zniekształcone. Nieleczona choroba prowadzi do niepełnosprawności.

Leczenie dny moczanowej opiera się na stosowaniu środków farmakologicznych i niefarmakologicznych. Konieczny jest właściwy styl życia: dieta ubogopurynowa, aktywność fizyczna, kontrola masy ciała. W leczeniu farmakologicznym stosuje się kolchicynę (w napadach dny), leki hamujące produkcję kwasu moczowego i zwiększające jego wydalanie z organizmu oraz glikokortykosteroidy (działają przeciwzapalnie). Okazuje się, że skuteczne mogą być naturalne środki, które wiążą się też często z mniejszą liczbą skutków ubocznych.

Liść laurowy to tradycyjny i skuteczny środek na dnę moczanową, co zostało udowodnione w badaniach naukowych. Dzięki zawartości przeciwzapalnych i przeciwutleniających flawonoidów, olejków eterycznych i związków przeciwbólowych, liść laurowy zmniejsza dolegliwości towarzyszące dnie moczanowej: ból stawów, dyskomfort, napięcie mięśni i stan zapalny. Liść laurowy hamuje też produkcję kwasu moczowego i działa moczopędnie, dlatego obniża jego stężenie w organizmie, a jest to efekt pożądany przy dnie moczanowej.

Liść laurowy na dnę moczanową można stosować w różnych postaciach, najczęściej jako wywar do picia lub ciepłe okłady na chore stawy. Sprawdzi się również olejek eteryczny.

Popularnym środkiem na dnę moczanową jest wywar z liści laurowych. Oto sposób przygotowania:

Kuracja powinna trwać maksymalnie 3 dni.

Stawy przy dnie moczanowej mogą być bolesne, opuchnięte i zaczerwienione. Według badań pomocne są ciepłe okłady. Można je wykonać z liści laurowych na dwa sposoby: przyrządzić wywar a z niego kompresy albo papkę ze sproszkowanych liści laurowych, którą nakłada się na chore stawy.

W pierwszym przypadku gotuj liście w niewielkiej ilości wody, zanurz w powstałym wywarze bawełnianą gazę i połóż na stawy na ok. 10 minut. Jeśli zdecydujesz się na drugi sposób, sproszkowane liście laurowe zagotuj w niewielkiej ilości wody, aby uzyskać papkę, i taką ciepłą miksturę połóż na bolące miejsce. Owiń gazą i pozostaw na godzinę.

Silne właściwości ma olejek eteryczny z liścia laurowego. Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Można go stosować miejscowo na bolące miejsca przy dnie moczanowej.

Liść laurowy jest ogólnie bezpieczny. Nie wolno zjadać go w całości, ponieważ liście nie rozkładają się w układzie trawiennym i mają ostre zakończenia, mogą uszkodzić przewód pokarmowy. Nie należy też przesadzać z ilością rośliny w czasie kuracji. Uważać powinny osoby z cukrzycą, ponieważ wraz z lekami przeciwcukrzycowymi może niebezpiecznie obniżać stężenie glukozy w organizmie.

Spożywanie dużej ilości liści laurowych w dowolnej postaci może powodować senność, ponieważ roślina wpływa spowalniająco na pracę mózgu. Z tego samego powodu nie powinna być stosowana przez co najmniej 2 tygodnie przed operacjami. Liście laurowe mogą wywołać dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. biegunkę, ale też ból głowy. Niestety nie ma zbyt wielu wiarygodnych danych na temat bezpieczeństwa wykorzystywania liści laurowych w leczeniu chorób u kobiet ciężarnych i karmiących, dlatego w tym czasie lepiej powstrzymać się od kuracji z liści laurowych.