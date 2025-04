Spis treści:

Liść laurowy to liść wawrzynu szlachetnego (łac. Laurus nobilis), drzewa należącego do rodziny Lauraceae pochodzącego z Azji. Od wieków jest stosowany w medycynie tradycyjnej głównie stosowany zewnętrznie w leczeniu chorób reumatycznych oraz wewnętrznie w formie naparów i wywarów na problemy trawienne. Liście laurowe używa się też do leczenia wszawicy oraz łupieżu.

Terapeutyczne właściwości liścia wynikają z zawartości olejków eterycznych, które posiadają w sobie duże zasoby różnych środków innych substancji bioaktywnych, w tym różnego rodzaju trepeny. Związki te działają nie tylko przeciwgrzybiczo, ale też przeciwbakteryjnie, przeciwutleniająco, przeciwpasożytniczo, mają też właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Liść laurowy ma potwierdzone naukowo właściwości przeciwgrzybicze. Jest to zasługą zawartych w nim olejków eterycznych, w tym zwłaszcza monoterpenów i seskwiterpenów. Stosowanie liści laurowych może być skuteczne w zwalczaniu różnych rodzajów grzybic, ponieważ, jak się okazuje, roślina ta zwalcza m.in. Candida albicans – gatunek odpowiedzialny za 70-90% wszystkich zakażeń drożdżakami z rodzaju Candida u ludzi. Grzyb ten powoduje m.in. grzybicę jamy ustnej, stóp, paznokci, pochwy i innych obszarów skóry lub błon śluzowych.

Niestety jest niewiele badań na temat oceny przeciwgrzybiczych właściwości liści laurowych. Doświadczenia są przede wszystkim wykonywane w warunkach laboratoryjnych, a nie wśród ludzi chorujących na grzybicę. Jednak dotychczasowe obserwacje dają nadzieję, że w przyszłości liść laurowy może być skuteczną alternatywą dla leków na kandydozę. Szczególnie jest to cenna informacje w dobie rosnącej oporności drobnoustrojów na leczenie farmakologiczne.

Możesz przygotować napar z liści laurowych na grzybicę i przecierać nim chore miejsca. W tym celu ok. 10 liści laurowych zalej szklanką wrzątku i zaparzaj pod przykryciem przez 10 minut. Przemywaj chore miejsca 2-3 razy dziennie.

Jeżeli chcesz wypróbować działanie liścia laurowego na grzybicę stóp, to możesz moczyć nogi w liściach laurowych. W tym celu zagotuj 2-3 litry wody i dodaj do niej ok. 40 liści laurowych. Odczekaj, aż woda z liśćmi nieco przestygnie, tak aby można było zanurzyć w niej stopy. Przelej wodę do miski i mocz w niej stopy przez 15 minut. Dokładnie wytrzyj nogi zwłaszcza między palcami, aby nie pozostawić wilgoci, którą sprzyja namnażaniu grzybów. Taka kąpiel działa nie tylko przeciwgrzybiczo, ale też przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, łagodzi obrzęk i ból stóp.

Niektórzy polecają olejek laurowy na grzybicę. Ma on bardzo silne działanie i należy go stosować tylko w małych dawkach tylko przez krótki czas. W razie nadwrażliwości i zmian skórnych zrezygnuj ze stosowania.

Liść laurowy może być bezpiecznie używany na grzybicę, jeżeli jest stosowany miejscowo na skórę. Przy stosowaniu doustnym naparów z liścia laurowego należy zachować ostrożność. Przy zbyt dużym zażyciu może powodować dolegliwości układu pokarmowego. W literaturze medycznej opisano przypadek ciężkiego uszkodzenia wątroby po spożywaniu herbaty z liścia laurowego. Może być niebezpieczny u osób z cukrzycą. Nie wolno doustnie stosować naparów z liści laurowych przed operacjami ze znieczuleniem ogólnym, ponieważ przypuszcza się, że taka kuracja spowalnia aktywność ośrodkowego układu nerwowego.