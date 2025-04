Spis treści:

Warto przypomnieć sobie, czym są haluksy, zwane też paluchem koślawym. Są to zniekształcenia struktur kostnych stopy, pojawiające się najczęściej u kobiet, szczególnie wskutek noszenia butów na wysokim obcasie, zbyt ciasnego obuwia lub butów z wąskimi noskami. Haluksom sprzyja otyłość i płaskostopie. Łatwo je poznać, ponieważ świadczy o nich odchylenie dużego palca stopy w stronę pozostałych palców.

Deformacja jest nie tylko problemem natury estetycznej, stopa potrafi bardzo boleć, a dolegliwości mogą nawet utrudniać chodzenie. Haluksy leczy się przede wszystkim z pomocą przyrządów ortopedycznych (specjalnych separatorów, opasek, ortez) oraz operacyjnie. Zalecana jest także rehabilitacja, np. w formie ćwiczeń. Domowe sposoby mogą złagodzić ból i dyskomfort w stopie z haluksem. Stosuje się w tym celu masaże, kąpiele z solą Epsom oraz maść z biszofitu. Jednym z często polecanych naturalnych produktów na haluksy są liście laurowe.

Chociaż liście laurowe (łac. Laurus nobilis) są często polecane na haluksy, to niestety nie ma dowodów naukowych, które potwierdziłyby skuteczność zastosowania tej rośliny w leczeniu haluksów. Chociaż są doniesienia na temat różnych korzystnych właściwości liści laurowych, które mogą być przydatne przy haluksach. Liście laurowe wykazują m.in. działanie:

Z racji swoich przeciwzapalnych i przeciwbólowych właściwości liść laurowy stosowany jest np. na stawy przy chorobach takich jak reumatyzm lub dna moczanowa. Można więc wykorzystać go również przy haluksach.

Liście laurowe stosuje się w różnych postaciach, np. jako wywar do picia, herbata, nalewka albo okłady.

Jedną z możliwości jest zagotowanie rozdrobnionych liści laurowych w niewielkiej ilości wody i obłożenie nimi bolącego palucha, a następnie owinięcie całości bandażem.

Inną popularną kuracją na haluksy jest napój z liści laurowych. Aby go przygotować, należy opakowanie suszonych liści laurowych (6 g) drobno pokruszyć i gotować 5 minut w 1,5 szklanki wody. Należy pić wywar małymi porcjami w ciągu dnia i powtarzać przez 3 dni. Pamiętając o tym, że z liśćmi laurowymi nie wolno przesadzać, ponieważ mogą działać toksycznie.

Można też przyrządzić nalewkę z liści laurowych i wcierać ją w bolące miejsce. W tym celu:

Nalewka z liści laurowych jest źródłem związków przeciwzapalnych, przeciwutleniających i łagodnie przeciwbólowych, dlatego może przynieść ulgę przy objawach haluksów.

Liść laurowy spożywany w niewielkich ilościach jest bezpieczny dla ludzi, w nadmiarze będzie jednak szkodził. W wyniku jego spożycia mogą pojawić się objawy ze strony układu pokarmowego: nudności, biegunka i ból brzucha. Powinny uważać osoby z cukrzycą, ponieważ liście laurowe czasami prowadzą do nadmiernego obniżenia poziomu cukru we krwi z powodu interakcji z lekami przeciwcukrzycowymi. Liść laurowy działa też spowalniająco na pracę mózgu, co może stanowić zagrożenie przy zabiegach chirurgicznych ze znieczuleniem. Przed operacjami nie powinno się stosować terapeutycznie liścia laurowego przynajmniej przez 2 tygodnie.