Żylaki nóg to najczęstsza choroba żył. Są to zniekształcone i poskręcane żyły powierzchniowe (biegnące tuż pod skórą), widoczne jako wybrzuszenia na nogach. Żylakom może towarzyszyć uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, ból i pieczenie, skurcze mięśni, obrzęki kostek i stóp. Najdrobniejsze żylaki nóg nazywane są pajączkami. Zarówno mniejsze, jak i większe żylaki są sygnałem alarmowym, informują nas, że krew w nogach nie krąży prawidłowo. Taki stan może się pogarszać prowadząc do zapalenia żył oraz zakrzepicy.

Jest wiele metod leczenia żylaków. Stosuje się metody zachowawcze, takie jak pończochy uciskowe, unoszenie nóg podczas siedzenia, stosowanie leków wzmacniających żyły i zmniejszających objawy niewydolności żylnej, a także metody zabiegowe, np. laseroterapię, skleroterapię czy operacyjne usunięcie żyły. Obecnie w leczeniu żylaków wykorzystuje się łączenie różnych technik terapeutycznych, dzięki czemu udaje się uzyskać najlepszy efekt. Wiele preparatów dostępnych w aptekach to środki na bazie roślin. Czy liść laurowy może pomóc przy żylakach?

Liście laurowe, czyli liście wawrzynu szlachetnego (łac. Laurus nobilis), to nie tylko przyprawa kulinarna, to też roślina o silnych właściwościach leczniczych. Liście laurowe zawierają związki o działaniu:

przeciwbakteryjnym,

ściągającym,

przeciwutleniającym,

przeciwzapalnym,

przeciwbólowym,

przeciwgrzybiczym,

przeciwwirusowym,

napotnym,

moczopędnym,

uspokajającym,

ułatwiającym gojenie się ran,

stymulującym układ odpornościowy.

Właściwości ściągające, przeciwzapalne i przeciwbólowe liści laurowych mogą mieć zastosowanie w przypadku żylaków nóg. Preparaty z tej rośliny można nakładać miejscowo na skórę, co pomoże według zwolenników metody zmniejszyć ból, dyskomfort w obrębie nóg oraz stan zapalny.

Przeczytaj też: Liść laurowy na stawy

Jak zatem stosować liście laurowe na żylaki? Można przyrządzić samodzielnie olej laurowy, skorzystać z gotowych olejków z liścia laurowego, zrobić wywar lub papkę z liści laurowych do nakładania na nogi.

Przepis na olej z liści laurowych na żylaki

Smarowanie żylaków olejem laurowym działa ściągająco, zmniejsza ból i łagodzi stan zapalny. Składniki potrzebne do przygotowania oleju laurowego na żylaki to:

opakowanie suszonych liści laurowych (ok. 6 g),

200 ml oliwy (oleju z oliwek).

Sposób przygotowania:

Liście laurowe należy zmielić w młynku na proszek. Przesypać sproszkowane liście do niewielkiego słoika i zalać oliwą. Następnie do garnka włożyć bawełnianą ścierkę, na nią położyć słoik i dolać do garnka wody mniej więcej do połowy wysokości słoika. Całość będzie podgrzewana w kąpieli wodnej. Garnek kładziemy na kuchence, wodę doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na małym ogniu przez 30 minut, nie dopuszczając do zagotowania się oleju. Wyjmujemy słoik, zakręcamy szczelnie i owijamy czystą ścierką. Odkładamy w chłodne miejsce na kilka dni. Po tym czasie przecedzamy olej i wlewamy do czystego wyparzonego słoika.

Żylaki można smarować olejem laurowym raz dziennie.

Okłady z liści laurowych na żylaki

Okłady z wywaru z liści laurowych można nakładać bezpośrednio na skórę w miejscu występowania żylaków. Aby przygotować okład, gotuj 20 liści laurowych w niewielkiej ilości wody przez 5 minut, zanurz w powstałym wywarze bawełnianą gazę i połóż na żylaki na ok. 10 minut. Na żylaki pomagają naprzemienne zimne i ciepłe natryski, dlatego po ciepłych okładach możesz polać nogi chłodną wodą zaczynając od stóp. Taki zabieg poprawia krążenie.

Drugim sposobem są okłady z papki z liści laurowych. Sproszkowane liście laurowe zagotuj w niewielkiej ilości wody, aby uzyskać papkę, i taką miksturę po przestudzeniu połóż na żylaki. Owiń nogę gazą i bandażem i pozostaw na godzinę. Przy żylakach należy odpoczywać z nogami uniesionymi powyżej ud. Okłady można zrobić właśnie w trakcie takiego odpoczynku.

Liść laurowy ma silne właściwości, dlatego doustne powinien być stosowany ostrożnie. W większych ilościach powinny go unikać dzieci, kobiety ciężarne i karmiące, osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe (kilka liści dodanych do rosołu nie zaszkodzi nikomu). Natomiast preparaty z liścia laurowego stosowane na skórę są bezpieczne. Jeśli powodują podrażnienie, trzeba przerwać kurację i poszukać innych preparatów na żylaki.

Jest wiele naturalnych produktów polecanych na żylaki. Są one często lepiej przebadane pod tym kątem niż liść laurowy. Pomocne mogą być zwłaszcza:

Kasztanowiec - jedna z najpopularniejszych roślin stosowanych na żylaki. Poprawia krążenie żylne i limfatyczne, zwiększa elastyczność naczyń krwionośnych, działa przeciwzapalnie i zmniejsza obrzęki nóg. Zapobiega powikłaniom żylaków, takim jak np. zakrzepowe zapalenie żył. Dostępne są gotowe preparaty z kasztanowca na żylaki można też przyrządzić je samemu. Więcej: Domowe sposoby na żylaki.

- jedna z najpopularniejszych roślin stosowanych na żylaki. Poprawia krążenie żylne i limfatyczne, zwiększa elastyczność naczyń krwionośnych, działa przeciwzapalnie i zmniejsza obrzęki nóg. Zapobiega powikłaniom żylaków, takim jak np. zakrzepowe zapalenie żył. Dostępne są gotowe preparaty z kasztanowca na żylaki można też przyrządzić je samemu. Więcej: Domowe sposoby na żylaki. Ocet jabłkowy - niektórzy polecają stosować nierozcieńczony miejscowo na żylaki dwa razy dziennie. Nie ma badań potwierdzających skuteczność zastosowania octu na żylaki, nie powinien jednak zaszkodzić.

- niektórzy polecają stosować nierozcieńczony miejscowo na żylaki dwa razy dziennie. Nie ma badań potwierdzających skuteczność zastosowania octu na żylaki, nie powinien jednak zaszkodzić. Zioła , tj. nagietek, kłącza tataraku, liście babki lancetowatej, ziele drapacza - należy przyrządzić z nich odwar a następnie nakładać w formie okładów 2 razy dziennie: rano i wieczorem. Taka mieszanka działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

, tj. nagietek, kłącza tataraku, liście babki lancetowatej, ziele drapacza - należy przyrządzić z nich odwar a następnie nakładać w formie okładów 2 razy dziennie: rano i wieczorem. Taka mieszanka działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Pieprz cayenne - łagodzi niedrożność żył, z przyprawy można przygotować domową maść na żylaki.

Arnika - działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Można stosować w formie okładów lub jako dodatek do kąpieli, a także w postaci domowej maści (do kupienia także w aptece).

Oczar wirginijski - ma właściwości wzmacniające i obkurczające naczynia krwionośne, zmniejsza opuchliznę i działa przeciwbólowo. Nasączone w wyciągu oczaru wirginijskiego waciki nakładać na żylaki dwa razy dziennie przez 2 miesiące.

Liście podbiału - papka ze świeżych liści nakładana na żylaki działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Najlepsze preparaty na żylaki to te zawierające wyciągi z kasztanowca, nagietka, arniki oraz preparaty z substancjami takimi jak diosmina, heparyna, escyna czy rutozyd.

