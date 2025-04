O ich wpływie na kondycję fizyczną i psychiczną byli przekonani Babilończycy już 3 tysiące lat p.n.e., a także Egipcjanie, Grecy i Rzymianie. Starożytni medycy i astrologowie polecali noszenie kamieni jako niezawodny sposób na zdrowie. Do dziś w wielu krajach afrykańskich wędrowni medycy podają maleńkie dawki diamentowego proszku z mlekiem lub cukrem zamiast antybiotyku. A bogaci Hindusi piją z mlekiem starte na proszek szmaragdy, perły, szafiry i rubiny. Współczesna medycyna też sięga do starożytnych metod, np. wiele leków homeopatycznych zawiera śladowe ilości kamieni szlachetnych. Modne stało się również leczenie nimi, zwane litoterapią.

Wisiorki, bransoletki, okłady

Odpowiednio dobrane minerały, np. kryształ górski, mogą zlikwidować negatywne promieniowanie komputera i telewizora. A noszone na ciele korzystnie wpływają na organizm. Pozytywna energia wysyłana przez kamienie sprzyja zachowaniu wewnętrznej równowagi i działa leczniczo. Najlepiej, gdy kamień dotyka ciała, najbliżej chorego miejsca. Gdy chcemy wyleczyć tarczycę lub oskrzela, nośmy wisior z odpowiednim minerałem. Przy reumatyzmie lepszy jest pierścień i bransoleta, a na kłopoty z krążeniem bransoletka na lewym nadgarstku. Bóle może złagodzić położenie kamienia na bolącym miejscu i delikatne pocieranie nim skóry. Dobre efekty daje też obracanie minerału w dłoni. Kamienie można również wykorzystać do naładowania energią wody pitnej, a także używanej do okładów i przemywań. Najpierw kolorowy kamyk trzeba opłukać pod silnym strumieniem zimnej wody, potem włożyć go do szklanego naczynia wypełnionego wodą mineralna lub źródlaną i zostawić na parę godzin.

Właściwości lecznicze niektórych kamieni:

Agat - pomocny w różnych infekcjach, cukrzycy, anoreksji, zaburzeniach pracy układu trawiennego i nerek, noszenie go poleca się kobietom w ciąży.

Ametyst - uspokaja, pomaga w bezsenności i migrenach, chorobach skórnych, a także różnego rodzaju uzależnieniach, uodparnia na infekcje.

Akwamaryn - działa korzystnie przy zapaleniu płuc i oskrzeli, poprawia wzrok.

Bursztyn - ułatwia koncentrację, poprawia pamięć, neutralizuje wolne rodniki, przeciwdziała wielu dolegliwościom, neutralizuje promienie rentgenowskie, promieniowanie telewizora i komputera, pomocny w chorobach tarczycy, górnych dróg oddechowych i niewydolności mięśnia sercowego.

Diament - odmładza, dodaje energii, zapobiega tworzeniu się złogów toksycznych, obniża gorączkę, przyspiesza rekonwalescencję po chorobach, wzmacnia działanie innych minerałów.

Jaspis - stosowany w chorobach żołądka, wątroby i jelit.

Kamień księżycowy - łagodzi dolegliwości kobiece, zaburzenia hormonalne, poprawia funkcjonowanie układu limfatycznego.

Koral - wzmacnia kości i mięśnie, wspomaga przemianę materii i regenerację tkanek. Nie może być stosowany przy wysokim ciśnieniu i gorączce.

Lapis lazuli - łagodzi stany zapalne.

Malachit - oczyszcza organizm, pobudza zdolność koncentracji, wzmacnia odporność organizmu.

Perła - ułatwia oczyszczenie organizmu z toksyn.

Rubin - dodaje energii, wzmaga potencję, pobudza krążenie i oczyszcza krew.

Szafir - przeciwdziała bezsenności, łagodzi bóle uszu, gardła, głowy i serca, obniża gorączkę i ciśnienie krwi, pomaga w chorobach skóry i astmie.

Szmaragd - regeneruje organizm, działa bakteriobójczo i przeciwzapalnie, poprawia nastrój.

Turkus - przydatny w schorzeniach górnych dróg oddechowych i chorobach oczu.

Barbara Scudder