Energia kamieni szlachetnych

Litoterapia to inaczej leczenie kamieniami szlachetnymi, polegające na wykorzystaniu energii, którą posiadają minerały. Wpływ na organizm chorego człowieka zależy nie tylko od rodzaju kamieni szlachetnych, ale też niekiedy od ich kształtu.

Starożytne korzenie litoterapii

Ten sposób leczenia jest znany od ponad 3 tys. lat. Wtedy jednak leczenie minerałami miało o wiele bardziej różnorodne formy: sproszkowane kamienie szlachetne dodawano do potraw i napojów, a także przykładano je do ciała w odpowiednich miejscach.

Litoterapia współcześnie

Obecnie litoterapia przeżywa swój renesans: mimo wielu innych możliwości poprawy zdrowia i samopoczucia, często sięgamy po metody niestandardowe i mało konwencjonalne. Warto wiedzieć, że nieodpowiednio dobrana biżuteria może nie tylko spowodować uczulenie, ale też wzrost ciśnienia tętniczego.

Jak dobierać kamienie?

Czym się kierować dobierając odpowiednie kamienie szlachetne? Warto pamiętać, że inne kamienie są odpowiednie dla osoby młodej, inne dla starszej, a jeszcze inne dla osoby, która cierpi na problemy z krążeniem.

Ponadto kamienie szlachetne należy co jakiś czas zmieniać, bo zależnie od zmian w naszym organizmie, to, co dziś pomaga, za jakiś czas może szkodzić. Nie ma też znaczenia, w jakiej formie nosimy przy sobie kamienie szlachetne. Ważne jest za to, by co jakiś czas opłukać je wodą i odłożyć do wyschnięcia na słońce, żeby mogły odzyskać swoje właściwości i blask.

Jakie właściwości przypisuje się poszczególnym minerałom?

Rubin ma wzmacniać osłabiony organizm, pobudzać krążenie i zapobiegać przeziębieniom, a także rozbudzać intuicję.

Perły, powszechnie uważane za przynoszące nieszczęście, pomagają przywrócić blask zmęczonym oczom, pocieranie nimi zmarszczek ma pomagać w ich zniknięciu, ponadto zawartość m.in. wapnia sprawia, że są pomocne w chorobach związanych z niedoborem tego pierwiastka, szczególnie łamliwości kości.

Topaz jest zalecany przy problemach z wątrobą i układem trawiennym, ma sprzyjać długowieczności i pobudzać inteligencję. Ponadto do jego właściwości zalicza się wzmacnianie serca, płuc i gardła, a także kojenie bólu głowy i oczu.

Przy chorobach trzustki, wątroby i nerek wskazane jest stosowanie szmaragdu. Ponadto poprawia on pamięć i wspomaga leczenie grypy. Przypisuje mu się również leczniczy wpływ na diabetyków.

Malachit ma działanie zatrzymujące infekcje i zakażenia, dzięki wydzielającej się z niego miedzi, posiadającej właściwości bakteriobójcze. Oprawiony w miedź ma łagodzić bóle reumatyczne. Przypisuje mu się również wpływ na koordynację półkul mózgowych, a to czyni go szczególnie przydatnym przy leczeniu autyzmu, dysleksji i epilepsji.

Właściwością turkusu jest ochrona przed złym towarzystwem, wrogami i nieszczęściami, ma on też rozjaśniać myśli i chronić przed atakami psychicznymi.

Akwamarynowi przypisuje się łagodzący wpływ na układ oddechowy: jest pomocny m.in. w astmie i kokluszu. Pomaga też w stanach depresyjnych i przynosi ulgę meteopatom cierpiącym z powodu pogody.

Ważne

Stosując litoterapię warto pamiętać, że ma ona za zadanie wspierać tradycyjną medycynę i pod żadnym pozorem nie może zastępować leczenia pod okiem specjalisty.

