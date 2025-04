Lubczyk lekarski (Levisticum officinale), zwany też lubiśnikiem i lubystkiem przywędrował do Europy aż z Persji. Od wieków jego korzenie stosowano jako surowiec leczniczy, a liście jako przyprawę. Ma bardzo intensywny zapach, który możesz rozpoznać m.in. w przyprawie maggi, gdzie jest głównym składnikiem. Za aromat lubczyku odpowiada olejek eteryczny, który stanowi aż 1 proc. składu tej rośliny (wbrew pozorom, to bardzo dużo). Olejek zawiera wiele cennych substancji o działaniu rozkurczowym, łagodnie uspokajającym, moczopędnym, poprawiającym krążenie i przeciwgrzybiczym. Najskuteczniej działa w połączeniu z innymi ziołami i często wykorzystuje się go w gotowych mieszankach ziołowych. My podpowiemy ci, jak stosować go w domu.

Lubczyk na zdrowe nerki

Lubczyk najczęściej stosuje się jako środek moczopędny i poprawiający trawienie. Te właściwości zawdzięcza ftalidom obecnym w olejku eterycznym i kumarynom. Napary stosuje się przy kamicy nerkowej, niewydolności nerek i problemach z oddawaniem moczu. Ważne jest, aby napary robić z korzenia lubczyku, bo tylko on ma odpowiednie stężenie substancji czynnych. Suszony korzeń i inne zioła do poniższej mieszanki można kupić w aptece.

Wymieszaj po 25 g korzenia lubczyku, liścia czarnej porzeczki, liścia brzozy i owocu jałowca. Trzymaj w szczelnie zamkniętym słoiku. Aby przygotować napar, zalej łyżkę ziół szklanką wrzątku i zaparzaj pod przykryciem 5–10 minut. Przecedź i pij po pół szklanki ciepłego naparu 3 razy dziennie.

Ważne! Ta mieszanka ziołowa pobudza również wydzielanie soku żołądkowego i może być stosowana przy kłopotach trawiennych.

Lubczyk na lepsze krążenie

W dawnej medycynie ludowej na wzmocnienie serca stosowano kordiał, czyli nalewkę z ze świeżych nasion lub korzenia lubczyku. Zyskała ona również popularność jako afrodyzjak (patrz: niżej). Obecnie w aptekach można kupić tabletki, w których skład wchodzi lubczyk i żeń-szeń. Polecane są one osobom starszym oraz wyczerpanych pracą. Krążenie pobudza także kąpiel z dodatkiem lubczyku.

Lubczykowa kąpiel



Zalej 40 g korzenia lubczyku szklanką zimnej wody i gotuj na małym ogniu 20 minut. przecedź i dodaj do wanny napełnionej ciepłą (ale nie gorącą) wodą. Woda powinna sięgać poniżej serca. Posiedź w kąpieli 15 minut.

Ważne! Kąpiel działa także lekko uspokajająco i rozkurczowo, możesz więc stosować ją podczas bolesnych miesiączek.

Lubczyk jako afrodyzjak

Naukowo potwierdzono jeszcze przeciwgrzybicze właściwości lubczyku. Można go wykorzystać do kąpieli stóp, przygotowując odwar z korzenia (jak na kąpiel – patrz: wyżej) i dodając go do miski z ciepłą wodą. Moczenie stóp nie tylko zabija drobnoustroje, ale też usuwa nieprzyjemny zapach. Lubczyk neutralizuje też aromat czosnku.

Dlatego po zjedzeniu ostro przyprawionego dania warto żuć listek lubczyku lub wypić kieliszek nalewki z niego. Natomiast wykorzystanie lubczyku jako afrodyzjaku wciąż pozostaje domeną medycyny ludowej. Nie poznano bowiem mechanizmów, które potwierdzałyby takie właściwości tej rośliny. Ponieważ jednak nie wywołuje skutków ubocznych, nie zaszkodzi wypróbować jego mocy ;).

Możesz dodać liście do zupy ukochanego, przyprawić nimi jajecznicę, czy sałatkę ziemniaczaną. A jeśli to nie podziała, sięgnij po mocniejszy „argument”, czyli nalewkę.

Nalewka z lubczyku



3 g świeżych nasion zalej litrem wódki i dodaj łyżkę miodu. Odstaw na 4–5 tygodnie ciemne miejsce. Co jakiś czas potrząsaj butelką. Rozlej do mniejszych butelek i odstaw na pół roku. Stosuj po kieliszku w razie potrzeby.

Ważne! Nalewka działa również wzmacniająco.

Konsultacja: dr n. farm. Jerzy Jambor