Od jutra zapisuj każdą szklankę wody, którą wypijasz w ciągu dnia. Być może okaże się, że pijesz jej o wiele za mało. A właśnie to może być przyczyną kłopotów ze zdrowiem. Zdaniem ekspertów powinniśmy dziennie pić 8 szklanek wody (nie licząc kawy, herbaty i alkoholu).

Dlaczego taka ważna?

Woda jest niezbędna do utrzymania temperatury ciała, przemiany materii, a także do przyswajania ważnych składników odżywczych, m.in. wapnia, magnezu, fluoru i cynku. Już utrata 1 proc. wody powoduje suchość w ustach i nieustanne pragnienie, utrata 20 proc. jest groźna dla życia. Co jeszcze warto wiedzieć o wodzie?

- Chroni serce. Picie 8 szklanek wody dziennie zmniejsza ryzyko zawału o 40 proc. u kobiet i o 50 proc. u mężczyzn. Woda rozrzedza krew, co zapobiega powstawaniu zakrzepów – jednej z przyczyn zawału.

- Zapobiega udarom, zmniejszając krzepliwość krwi krążącej w naczyniach mózgowych.

- Zwiększa odporność. Ludzie pijący zbyt małe ilości wody częściej są przeziębieni, mają infekcje wirusowe, a także zapalenie dróg moczowych.

- Zapobiega tworzeniu się kamieni nerkowych, a także atakom kolki. Zwiększone wydalanie moczu chroni przed zablokowaniem kamienia w nerce lub moczowodzie.

- Chroni przed rakiem pęcherza i jelita grubego. 8 szklanek dziennie zmniejsza ryzyko nowotworu o 40–50 proc.

- Dostarcza energii, poprawia pamięć i kojarzenie.

- Pomaga schudnąć. Pijąc codziennie 2 l chłodnej wody, możesz w ciągu roku schudnąć 4,5 kg.

5 świetnych rad

Ważne jest nie tylko to, ile pijesz, ale również, w jaki sposób to robisz. A sprawa wcale nie jest taka oczywista! Lubisz popijać podczas jedzenia? To wcale nie sprzyja dobremu wykorzystaniu wody przez organizm. By czerpać z wody maksymalne korzyści, należy:

- rano, po przebudzeniu, pić ją małymi łykami. O tej porze najbardziej jej potrzebujesz, bowiem po nocy twój organizm jest odwodniony, a krew najbardziej gęsta;

- wypijać szklankę chłodnej wody kilka razy w ciągu dnia, najlepiej na godzinę przed posiłkami. Jeśli chcesz schudnąć, pij również tuż przed jedzeniem;

- kupić ładną szklankę, aby picie sprawiało przyjemność;

- dodawać do wody plasterek pomarańczy lub cytryny, która ożywi smak.

Warto wiedzieć

- Woda stanowi ok. 75 proc. masy ciała każdego z nas – woda to aż 70 proc.

masy mózgu i mięśni oraz 25 proc. masy kości.

- Dzienne zapotrzebowanie na nią wynosi 2–4 proc. masy ciała, choć kobiety potrzebują jej mniej niż mężczyźni. Najwięcej powinny pić dzieci – dzienne zapotrzebowanie to 15 proc. masy ich ciała.

Aleksandra Barcikowska