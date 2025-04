Spis treści:

Łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata) to szeroko rozpowszechniony halucynogenny gatunek grzyba z rodzaju Psilocybe. Zawiera związki psychoaktywne z grupy alkaloidów, głównie psylocybinę i psylocynę, które wywołują zaburzenia percepcji, nastroju i świadomości po spożyciu. W Polsce łysiczkę lancetowatą nie jest łatwo napotkać. Rośnie głównie na południu kraju. Potocznie grzyb bywa nazywany „grzybkiem halucynkiem” albo „czapeczką wolności”. W wielu krajach, w tym Polsce, posiadanie i sprzedaż grzybów psilocybinowych to nielegalny proceder.

Łysiczka lancetowata to grzyb blaszkowy o charakterystycznym wyglądzie, z brązowym kapeluszem (1-2 cm średnicy) w kształcie stożka i wyraźnym czubkiem oraz długim, cienkim i łukowatym trzonem (4-15 cm). Kapelusz zmienia kolor w zależności od stopnia nawodnienia grzyba. Podobne do łysiczki lancetowatej gatunki to trujące grzyby z rodzaju hełmówek i stożkogłówek.

Łysiczka lancetowata rośnie na siedliskach porośniętych trawą i mchem, szczególnie terenach wilgotnych. Można ją znaleźć na otwartych areałach, jak łąki, pola, leśne polany.

Wpływ halucynogenów zawartych w łysiczce lancetowatej na pracę mózgu wynika głównie z oddziaływania na receptory serotoniny – neuroprzekaźnika, do którego psylocybina i psylocyna są podobne pod względem budowy. Psylocybina w organizmie przekształca się w psylocynę, która odpowiada za faktyczne działanie psychodeliczne łysiczki lancetowatej.

Grzyb po spożyciu silnie wpływa na nastrój, percepcję i procesy poznawcze człowieka. Uważa się, że chociaż halucynogeny rzadko zagrażają zdrowiu, to jednak odmienny stan psychiczny po ich zażyciu może wpływać na podejmowanie ryzykownych zachowań.

Typowe objawy spożycia łysiczki lancetowatej obejmują:

Co ważne, objawy zjedzenia tej samej ilości łysiczki lancetowatej mogą się różnić u poszczególnych osób. Skutki zdrowotne są więc w pewnym sensie nieprzewidywalne.

Mogą wystąpić również objawy fizyczne po spożyciu łysiczki lancetowatej:

Chociaż większość przypadków zatrucia po spożyciu łysiczki lancetowatej przemija bez konsekwencji zdrowotnych, to jednak literatura medyczna opisuje przypadki poważnych komplikacji po zjedzeniu grzybków.

Możliwe skutki zatrucia to poważne arytmie zagrażające życiu, zawał mięśnia sercowego, zespół Wolffa-Parkinsona-White'a, zaburzenia układu krwionośnego. Ryzyko jest większe, gdy występuje częste spożywanie grzybków lub zażycie dużej dawki.

Istnieje zwiększone ryzyko wypadków i urazów. Odmienny stan świadomości po spożyciu łysiczki lancetowatej może skutkować nieprzewidywalnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu zachowaniami.

Związki aktywne zawarte w łysiczce lancetowatej mogą też wchodzić w interakcje z innymi substancjami, takimi jak alkohol lub leki, co stwarza zagrożenie niebezpiecznych działań niepożądanych.