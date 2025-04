Reklama

Lejesz miód na czyjeś serce i na... swoje zdrowie. Miód ma też działanie napotne, przeciwzapalne i bakteriostatyczne. Apiterapeuci wiedzą, jak nim leczyć.

Á propolis

W ulach wytwarzanych jest wiele wartościowych rzeczy:

- propolis, czyli kit pszczeli. Powstaje ze smolistych substancji, które są resztkami pączków liści drzew i krzewów oraz żywic. Zawiera około 21 łatwo przyswajalnych przez organizm biopierwiastków. Gotowe preparaty mają postać nalewek, pastylek, czopków, maści i kremów. Propolis doskonale wzmacnia odporność i wspomaga procesy gojenia.

- mleczko pszczele. Znajdziesz w nim dużo węglowodanów, aminokwasów, witamin, mikroelementów i kwasów organicznych. Poprawia nastrój, koncentrację, usuwa uczucie zmęczenia.

- pierzga, czyli pyłek kwiatowy. Zawiera wydzielinę z gruczołów ślinowych pszczół, wymieszaną z miodem.

Miodowy alfabet

Wszystkie są słodkie, ale każdy ma trochę inne działanie. Na co jest dobry każdy z rodzajów miodu?

- akacjowy na przemianę materii

- gryczany na ciągłe poczucie zmęczenia, nadpobudliwość, skłonność do depresji

- lipowy na gorączkę i bezsenność

- malinowy na przeziębienia i choroby górnych dróg oddechowych

- rzepakowy na choroby serca i układu krążenia

- sekcyjny to miód zamknięty w plastrze, bardzo bogaty w olejki eteryczne; stosuje się go przy parodontozie i schorzeniach gardła (trzeba codziennie przez pięć minut rzuć kawałek plastra)

- spadziowy na przewlekłe katary i zapalenia zatok

- wielokwiatowy na koncentrację i wzmocnienie organizmu

- wrzosowy na choroby nerek i układu moczowego

Nic mu nie dorówna

Producenci wychwalają niezwykłe właściwości tzw. ziołomiodów. Prawda o nich jest jednak trochę inna. Są one jedynie substytutem miodów roślinnych i nie dorównują swoimi właściwościami naturalnym miodom nektarowym i spadziowym.

Kiedy go unikać?

Niewiele jest przeciwwskazań. Ale na pewno z jedzeniem miodu powinnaś uważać, jeśli...

- jesteś uczulona na miód. Dostajesz od niego nudności, masz wysypkę. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do spuchnięcia krtani.

- chorujesz na cukrzycę. Niektórzy apiterapeuci są zdania, że miód łagodzi objawy tej choroby. Lepiej jednak skonsultować to z lekarzem diabetykiem.

- masz skłonności do tycia. Miód jest wysokokaloryczny: 100 g ma aż 327 kcal.

Jedz go dużo, kiedy...

- czujesz się smutna, przygnębiona miód podniesie Twój poziom serotoniny, hormonu szczęścia. Radośniej spojrzysz na świat.

- nadchodzi przeziębienie, masz dreszcze, coraz bardziej boli Cię gardło. Miód działa antybakteryjnie.

- nie potrafisz się skoncentrować, nic nie wchodzi Ci do głowy. Zawarte w miodzie enzymy znacznie wspomagają pracę mózgu.

- zostałaś mamą i karmisz piersią. Dziecko potrzebuje w okresie wzrostu i dojrzewania dużo witamin i mikroelementów, a miód to ich doskonałe źródło.



Gdzie możesz leczyć się miodem?

W Centrum Medycyny Naturalnej Arkadia-Gissa

Kazimierz Dolny, ul. Krakowska 25; tel. (0 81) 881 00 84.

Poza kuracją miodem, mleczkiem pszczelim czy pyłkiem ośrodek proponuje kurację jadem pszczelim (oczywiście po przeprowadzeniu odpowiednich badań).

