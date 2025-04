Magnez - specjalista od kojenia nerwów i nie tylko

To, co wiemy o magnezie można wymienić jednym tchem : usuwa zmęczenie, dostarcza sił witalnych, poprawia koncentrację, pozytywnie nastawia do świata, chroni przed stresem. To taki nasz zastrzyk energii, który pozwala na funkcjonowanie we współczesnym nerwowym trybie życia.

Reklama

Chociaż znany jest głównie ze swoich antystresowych właściwości, warto wiedzieć, że na tym jego zalety się nie kończą. Magnez nie tylko trzyma w ryzach nerwy, ale wzmacnia mięśnie i dba o serce – by otrzymało odpowiednią ilość tlenu, nie kurczyło się zbyt mocno i biło miarowo. Bez magnezu serce nie pracuje rytmicznie. Pierwiastek zapobiega chorobom układu krążenia (miażdżycy, zawałowi serca) i wspomaga ich leczenie. Poza tym wzmacnia również szkliwo zębów i poprawia trwałość kośćca. Nadaje się także do łagodzenia przypadłości trawiennych, przynosi ulgę w niestrawności, nie dopuszcza do powstawania kamicy pęcherzyka żółciowego i nerek. Szczególnie poleca się go kobietom, gdyż pomaga na dolegliwości związane z zespołem napięcia przedmiesiączkowego i bóle menstruacyjne. Prawdopodobnie zapobiega migrenom, a nawet je leczy.

Prawidłowy poziom magnezu mają osoby zdrowe, które się dobrze odżywiają i uzupełniają swoją codzienną dietę o produkty takie jak: pieczywo pełnoziarniste, grube kasze, płatki zbożowe, kasze gryczaną, orzechy, banany, ciemnozielone warzywa, pestki dyni. Powstawaniu niedoboru sprzyjają najczęściej stres, napięcia nerwowe, picie zbyt dużej ilości kawy, mocnej herbaty i alkoholu, a także zażywanie środków odwadniających. Jeśli w naszym organizmie poziom magnezu jest zbyt niski, cierpimy na huśtawkę nastrojów, dokucza nam bezsenność, drganie powiek, kurcze łydek, mrowienie. Długotrwały deficyt tego pierwiastka może doprowadzić do poważnych chorób cywilizacyjnych (miażdżycy i nowotworów).

Dlatego powinniśmy spożywać jak najwięcej potraw bogatych w magnez. Dla łasuchów mam miłą wiadomość: kopalnią magnezu jest kakao i gorzka czekolada, więc uzupełnianie braków tego pierwiastka powinno stać się czystą przyjemnością.

Reklama

Agata Dudkiewicz